Yazar sahaflar

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Sahafların kitap dünyamızdaki yerinden sık sık bahsediyoruz. Yayın hayatının vazgeçilmez malzemelerini; kitap ve dergileri alıp satan ve bu alana özel merak duyan bu esnaf grubunun içinde sadece bu mesleği icra edenler olduğu gibi, başka bir meslekten gelip kitap sevgisi sebebiyle sahaflık mesleğine yönelmişleri de bulunur. Ülkemizde emeklilik sonrası veya kitapla ilişkili mesleklerde görev yapan (müderrislik, öğretmenlik, kütüphanecilik gibi) kişilerin sahaflık mesleğine geçmelerine sık rastlarız.

Bu meslek grubunun geçmişinde müderris (medreselerde hoca) olup da kitap yazmış sahaf erbabına da rastlanır.

Şemsettin Yeşil ve Muzaffer Ozak gibi sahaflar yetkin oldukları dini ve tasavvufi alanlarda yayınlar yapmış Sahaflar Çarşısı esnafındandır. İstanbul Kitabevi’nin kurucusu sahaf Ali Ertem ‘Namık Kemal’in Mektupları’ (1957) isimli bir edebiyat araştırması, sahaf Turhan Türkmenoğlu ‘Sudaki Nakış Ebru’ (1999), ‘Türkçe Okunuşlu Osmanlıca Metinler’ (2007), ‘Rüya Yorumları’ (2002), ‘Unutulmayan Mısralar’ (2011) ve benzeri eserler yazmıştır.

Şüphesiz ki Sahaflar Çarşısı’nın yazarlık konusunda en yetkin kişisi Arslan Kaynardağ’dır. ‘Sevgiler de Gündemdedir’ adlı bir şiir kitabı kaleme alan Kaynardağ ‘Felsefecilerle Söyleşiler’, ‘Bizde Felsefenin Kurumlaşması ve Türkiye Felsefe Kurumu’nun Tarihi’ başlıklı iki önemli kitaba imza atmıştır. Kaleme aldığı ‘Shakespare’de Türkiye, Türkiye’de Shakespare’ isimli çalışması (1960) alanının ilk eseridir. Nasrettin Hoca kitapları, cep kitapları, eski ve yeni yazı alfabeler gibi konulu sergiler açar ve 1960’ta (günümüzde bile bir başvuru eseri olarak kabul edilen) kitabiyat dergisi Kitap Belleten’i çıkarmaya başlar (43 sayı çıkmıştır). Elif Yayınları adı altında yayıncılık alanına da giren Kaynardağ, çeviri ve telif, irili ufaklı 23 kitap çıkarır.

Sahaf Arslan Kaynardağ’ın sağ kolu ve sahafların en ünlü çevirmeni de sahaf Gani Yener’dir. İlk çevirdiği kitaplar H.F. Longfellow’dan ‘Evangeline, Bir Acadie Hikâyesi’ adını taşır. Hilmi Kitabevi’nin yayımladığı bu eserin tarihi 1951’dir. Hilmi Kitabevi aynı yıl Sir H. Rider Haggard’ın ‘Hazreti Süleyman’ın Hazineleri’ (King Solomon’s Mines) adlı eserinin çevirisini basar Yener’in. Bu çevirileri Lord Byron’dan ‘Chillon Mahpusu’ (1958), T.J.B. Spencer’dan ‘Tenkit Sanatı’ (1962), A. Eisner Putnam’dan ‘Kongo Pigmileri Arasında Sekiz Yıl’ (1962), R.T. Cross’tan ‘Yuvanın Saadeti’ (1963) Agatha Christie’den ‘Nil Cinayeti’ (1963), G. Wickham-G. Brereton’dan ‘Dram Sanatı’ (1964), Andrew L. Stone’dan ‘Öldüren Dakikalar’ (1965), Mihail Şolohov’dan ‘Don Nehri Sakin Akar’ (Durgun Don)’ (4 Cilt, 1965), Richard Llewellyn’den ‘Vadim O Kadar Yeşildi ki’ (1966), Ignacz Kunos’tan ‘Yaşayan Masallar Dizisi’ (1968) ile ‘Türk Masalları’ (1986) adlı eserler takip eder.

Kitap yazan sahaflar konusuna haftaya devam edeceğiz.