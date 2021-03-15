Yazar Erol Toy yaşamını yitirdi

Erol Toy’un vefatını dün kızı Ayşe Toy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Toy; “Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu” ifadelerini kullandı.

1936 yılında Manisa Alaşehir’de dünyaya gelen Erol Toy’un, ilk öyküsü 1952 yılında Çınar dergisinde yayımlandı. Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazılarının dışında sahnelenmiş tiyatro oyunları da bulunan Erol Toy, toplumcu gerçekçi edebiyatın önde gelen isimlerindendi. Türkiye’nin toplumsal sorunları işleyen Toy, Bank-İş sendikasının da kurucuları arasında yer aldı. YAZKO Yönetim Kurulu başkanlığı yapan yazar, 1974 yılında yayımlanan ‘İmparator’ romanıyla geniş bir okur kitlesine ulaştı.

Resmi tarihin söylemediklerini edebiyatının temel unsuru haline getiren Erol Toy’un eserleri arasında ‘Toprak Acıkınca’, ‘Acı Para’, ‘Azap Ortakları’, ‘Kördüğüm’, ‘Son Seçim’, ‘Doruktaki Öfke’, ‘Kuzgunlar ve Leşler’, ‘Yitik Ülkü I’, ‘Yitik Ülkü II’, ‘Iğrıp’, ‘Aydın ve Çağı’, ‘Aydınımız İnsanımız Devletimiz’, ‘Atatürk Olmasaydı’ bulunuyor.

‘Pir Sultan Abdal’, ‘Meddah’ ve ‘Kadınlar Matinesi’ adlı sahnelenmiş tiyatro oyunları da bulunan Erol Toy, üç ciltlik ‘Azap Ortakları’ romanında da Şeyh Bedreddin’in mücadelesini anlatmıştı.