Yaz kitapları 2020

İllüstrasyon: Serhat Gürpınar

A.ÖMER TÜRKEŞ/eleştirmen

Leziz Kadavralar, Agustina Bazterrica, Çınar: Kasvetli, korkunç, ürkütücü, yer yer öğürtücü hikâyesiyle günümüze dair önemli eleştiriler barındıran ve geleceğe dair uyarılarda bulunan distopik bir roman.



Kötü Adamın On Günü, Mehmet Eroğlu, İletişim: Tragedya kalıplarını kullanan, suçu felsefi ve toplumsal soruşturmanın kaynağına dönüştüren sert ve etkileyici bir roman.



Sarhoşların Perşembesi, Jaklin Çelik, İletişim: Çelik bildiğimiz, gördüğümüz, belki de kafamızı çevirdiğimiz insan manzaralarını, bu manzaraların barındırdığı dramları, onlara kucak açan mekanları bir başka dille, insanlara, duygulara, hatta hayvanlara nüfuz ederek anlatıyor.



ELİF TÜRKÖLMEZ, yazar

Kızların Suskunluğu, Pat Baker, İthaki: İlyada Destanı’nı erkeklerin değil bir kadının gözünden anlatan bu kitabı zeytin ağaçlarının altında okurken; politikayı, ekonomiyi ve tarihi değiştirirken mitolojiyi de yeni baştan yazmamız ne güzel olacak diye düşünüyorum.



Günler, Aylar, Yıllar; Yan Lianke, Jaguar: Jaguar Yayınları tarafından basılıp da sevmediğim kitap olmadı bugüne kadar. O yüzden bu, kör bir adamla bir köpeğin hikayesini anlatan distopik romanı okumadığımı görünce hemen attım çantama.



Kent, Clifford D. Smark, İthaki: Yazın bilimkurgu romanları okumayı seviyorum. Köpekleri seviyorum. O yüzden robotların hizmetkar, insanın mitolojik bir canlı, köpeklerinse her şeyin sahibi olduğu bir dünyayı anlatan Smark’ın bu kült eserini, altını çize çize okuyorum.



GÜLDEN ÖKTEM, Milliyet Kitap editörü

Son, Karl Ove Knausgaard, MonoKL: Norveçli yazar Karl Ove Knausgaard, otobiyografik roman serisi 'Kavgam'ı 'Son'landırıyor. Knausgaard’ın hem bir yazar hem de bir birey olarak anksiyetelerine tanıklık ettiğimiz bu seride yazar yalın, çabasız ve tüm bunlara rağmen ayrıntıcı ve masalsı bir üslup benimsiyor. “Son”da ayrıca serinin isminin çıkış kaynağına dair ayrıntılar yer alıyor.



Kişisel Gelişim Çılgınlığında Kendiniz Kalabilmek, Svend Brinkmann, İletişim: Brinkmann’ın kitabı tam da bu dönemde okunması gereken bir ‘anti-kişisel gelişim kitabı’. Danimarkalı profesör bize sürekli tembihlenen “Kendimizi bulmanın / içimize dönmenin yolları”ndan sapmamız gerektiğini ve kendimizi dinlemeyi bırkmamızı söylüyor. Brinkmann, pozitif düşünce gurularının bu düşüncelerle bireyleri terörize ettiğini de vurguluyor.



Bu Bizim Havamız, Jonathan Safran Foer, Siren: Jonathan Safran Foer, yeni kitabı 'Bu Bizim Havamız'da ekosistemin gidişatına dikkat çekiyor ve yokuş aşağı giden iklim değişikliğini yavaşlatmak için yapmamız gerekenleri sıralıyor. Foer, topluca gerçekleştireceğimiz bireysel eylem planlarına dikkat çekiyor.







ÖMER ERDEM, şair, eleştirmen

Selçuk Altun, Ayrılık Çeşmesi, İş Kültür: Edebiyat bilgisini yaşama kültürü kılmayı kendisine has üslubuyla hep başarması sebebiyle.



Kantolar, Ezra Pound, Yapı Kredi: Şiiri, insanlığın evrensel mirası olarak yaşatması sebebiyle.



Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerine, Olga Tokarczuk, Timaş: Bildik Avrupa kültürünün ötesine geçerek, insanın kadim taraflarını ustaca deşmesi sebebiyle.



HAYDAR ERGÜLEN/şair, eleştirmen

Beklediler Gitmedik, Necmiye Alpay, Edebi Şeyler: Şiirimizin iyi yürekli eleştirmeni Alpay’ın şiir yazılarını, şiir yazı gibi de okuyabilirsiniz! Evladiyelik.



Delibo, Murat Uyurkulak, Can: Uyurkulak’ın bir yeraltı edebiyatı var, bir de yeryüzü. Gökyüzüne dair bir roman da bekliyoruz. Harika!



Lise Öğretmeni Pedersen’in Ülkemize Musallat Olan Büyük Siyasi Uyanışa Dair Anlatısı, Dag Solstad, Yapı Kredi: Müthiş bir anlatım ve özellikle solla, Çin Devrimi ve Mao’yla ilgiliyseniz daha da unutulmaz bir roman.

ŞENAY AYDEMİR, Posta Kitap editörü

Sıkıntı Var, Derleyen: Aylin Kuryel, İletişim: Son yıllarda Türkçenin en yaygın kullanılan sözcüklerinden ‘sıkıntı’nın toplumsal hayata yansımaları yatırılıyor masaya.



Kızların Suskunluğu, Pat Barker, İthaki: Troya Savaşı’nı intikam peşindeki erkeklerin değil, onların gölgesinde kalan kadınların gözünden anlatıyor.



Ben Senin Zencin Değilim, James Baldwin, Kırmızı Kedi: Yazdığı eserler haricinde yaşantısında da insan hakları savunucusu kimliğiyle tanınan James Baldwin’in kaleminden ABD’deki ‘ırkçılığa’ karşı bir başkaldırı metni.



ANIL MERT ÖZSOY, Gazete Duvar, kitap editörü

Delibo, Murat Uyurkulak, Can: Uyurkulak’ın okurları her yeni kitapla ikiye bölünür: Kimi çok sever kimi nefret eder. ‘Delibo’ o keskin yarılmayı bitiren bir roman: Hepiniz çok seveceksiniz.



Bakışın Ritmi, Ahmet Tulgar, İletişim: Tulgar iyi bir gazeteci olduğu gibi hem edebi hem de politik olarak durduğu yerin bilincinde ve estetik kaygıların hizmetinde bir yazar... Portre yazarlığında, gazetecilik ve yazarlık mesaisinin sosyolojiyle buluşmasında Ahmet Tulgar, cesur ve katmanlı bir çalışma sunuyor.



İkinci Hayat, Nurdan Gürbilek, Metis: Gürbilek’in denemeleri her daim akan kan gibi vücudunuzda dolaşıyor. Nurdan Gürbilek gizini, kelimelerle kurduğu ilişkinin kudretini ev üzerine yazdığı denemelerde bir kez daha ortaya koyuyor.







EFNAN ATMACA, eleştirmen

Sağım Solum Önüm Arkam, Yeşim Erdem, Can: Türkiye’den insan manzaraları eşliğinde son 40 yılda yaşadıklarımızı anlatan bir kitap. Tıpkı saklambaç oyunu gibi saklananlar, tek tek ortaya çıkıyor.



Üç Çeyreğin Gizemi, Sophie Hannah, Altın Kitaplar: Polisiyenin mevsimi olmaz. Ama en güzel polisiye yazın okunur. Algılarımız açıktır, katili bulmak için tüm reflekslerimiz hazırdır. Hannah’nın kaleminden bir Hercule Poirot macerası uzun bir yaz gününün keyfi olacak.



Kötü Kalp, Aslı Tohumcu, İletişim: Bu yaz geçirdiğimiz hiçbir yaza benzemiyor. İyi zamanların geleceğine dair bir umutla geçiyor günler. İyilerin kazanacağını müjdeleyen bir kitaba ne dersiniz?



METİN CELÂL/eleştirmen

Selçuk Altun, Ayrılık Çeşmesi Sokağı, İş Kültür: Selçuk Altun kendine has konuları Türk romanında rastlanmayacak kişiliklerdeki kahramanları ve muzip ve gizlerle dolu anlatımıyla her zaman edebiyat keyfi veren romanlar yazar, ‘Ayrılık Çeşmesi Sokağı’nı da bu merakla okuyacağım.



Beklediler Gitmedik, Necmiye Alpay, Edebi Şeyler: Bizde “Eleştiri yazılmıyor” diye bir inanış vardır, Necmiye Alpay o inanışa karşı güçlü bir kanıt olarak göstereceğiniz çalışmalar yapar. ‘Beklediler Gitmedik’ 50’li yıllardan bugüne Türk şiirini, şairlerini ele alan kısalı uzunlu yazılardan oluşuyor.



Elden Düşme Dünya, Wilhelm Genazino, Jaguar: Genazino normal insanların sıradan hayatlarındaki ince ayrıntıları oya gibi işler, modern dünyayı, ilişkiler ağını ele alır, yine öyle bir roman olacağını umuyorum.



ERAY AK, eleştirmen

Ayrılık Çeşmesi Sokağı, Selçuk Altun, İş Kültür: Altun’un ‘ömür dökümü’ olarak nitelenebilecek romanı Kadıköy’ün bir sokağından II. Mahmut dönemine uzanan gizemli bir yolculuk vaat ediyor.



Lise Öğretmeni Pedersen’in Ülkemize Musallat Olan Büyük Siyasi Uyanışa Dair Anlatısı, Dag Solstad, Can Yayınları: Solstad, 2018’de ‘Mahcubiyet ve Haysiyet’ adlı romanıyla tanışmıştı Türkçeyle ve ciddi bir okur kitlesine ulaşmıştı. Bu romanında tüm dünyayı etkisi altına almış ‘68 kuşağını anlatıyor, tüm coşkusu ve hüznüyle... Mutlaka uğranması gereken bir durak.



Delibo, Murat Uyurkulak, Can Yayınları: İzmir sokaklarına çağırıyor okurunu Uyurkulak. İnce bir mizah, sert bir eleştiri ve bir aklı yitiğin peşinde dolaşırken yaşanan hesaplaşmalar üzerine inşa ediyor hikâyesini.



TURGAY FİŞEKÇİ, Cumhuriyet Kitap Yayın Yönetmeni

Delibo, Murat Uyurkulak, Can: Yenik ve yıkık dünyaların şiirli dünyasını çok başarılı bir anlatımla sunan roman.



Tadı Damağımda, Nermi Uygur, Yapı Kredi: Kitap ve okuma serüveni üstüne yazılmış en güzel kitaplardan.



Gölgede Kalan Yıllar, Memet Fuat, Yapı Kredi: ’30’ların dünyasında babası Nâzım Hikmet olan bir çocuğun ev, aile, insanlar ve dünyayla ilişkilerini benzersiz bir insan sevgisiyle anlatan kitap.