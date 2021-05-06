Yayınlarıyla iz bırakanlar

Rekin Teksoy

AFA YAYINLARI



Atıl Ant ile Füsun Ant’ın

kurduğu AFA Yayınları 1980’li

yıllarda önemli kitaplar yayımladı. Yayınlara ara verdikten sonra Sıraselviler’de Kelepir adıyla bir kitapçı açmışlardı.

Yayımlanan kitaplardan bazıları, bazı kitapçılarda satılıyor.

◊ Andrei Tarkovsky’nin ‘Mühürlenmiş Zaman’ı,

◊ Giovanni Grazzini’nin ‘Fellini Fellini’yi Anlatıyor’u,

◊ Aldo Tassone’nin ‘Akira Kurosawa’sı,

◊ Borges’in ‘Borges ve Ben’i.

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, aralarında Atıl Ant’ın da bulunduğu 22 yayınevi sahibine onursal üyelik sundu.



HABORA YAYINEVİ



Bülent Habora’nın (1940-2014) kurduğu Habora Yayınevi,

yüzü aşkın kitap yayımladı.







Bülent Habora kendisi de birçok eser yazdı, bunlardan bazıları şöyle:

◊ Yeryüzü Masalları

◊ Recep Çelebi Seyahatnamesi

◊ Başmuhasip Sokağı Anıları

◊ Benim Başkentim Adana

Birçok gazetede günlük yazılar yazdı. 1992’de İzmir’e taşındı.

Yayınevinde yayımladığı yazarlar ise şöyleydi:

◊ Bekir Yıldız

◊ Sennur Sezer

◊ Şükran Kurdakul

◊ Muzaffer Buyrukçu

◊ Eray Canberk

◊ Afşar Timuçin

◊ Aydın Hatipoğlu



YAZAR, ÇEVİRMEN, YAYINCI...



Rekin Teksoy (1928-2012) hem İtalyan edebiyatının en önemli eserlerini dilimize çevirdi hem de sinema ve sinema tarihi üzerine kitaplar yazdı. Cumhuriyet Ansiklopedisi’nin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

◊ İlk kez tam metin olarak Giovanni Boccaccio’nun ‘Decameron’unu dilimize çevirdi.

◊ ‘Sinema Tarihi’ en önemli çalışmaları arasında yer alır.

◊ Dante’nin ‘İlahi Komedya’sı da Teksoy’un önemli çevirilerindendir.