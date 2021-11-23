Yayıncılıkta 'Don Kişot ruhu' zamanı...

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Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin desteklediği yıllık yayıncılık konferansı Zeynep Cemali Edebiyat Günü, kitaplara ve edebiyata emek veren tüm kesimleri yeni bir gündemle buluşturdu. Konferansın açılışında konuşan yazar, yayıncı Mine Soysal, sektörün yaşadığı zorlu günlerden ancak Don Kişot ruhuyla geçilebildiğini söyledi. “Bizler, bugün Türkiye yayıncılık sektörünü yaratanlar, kitap dünyamıza emek verenler, binlerce yıllık kadim bir geleneğin mirasçılarıyız. Hak ettiğimiz, ilham verici adil bir rekabet iklimi, dayanışmayı yücelten sahici işbirlikleri” diyen Soysal, Günışığı Kitaplığı’nın 25 yıllık yayıncılık yolculuğunda asıl rehberinin çocuklar ve gençler olduğunu anlattı.

Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı, ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nin deneyimli yayıncısı Bodour Al Qasimi, kitap endüstrisinin geleceğine ilişkin öngörülerini paylaştı. “Biz yayıncıların zorlukların üstesinden gelme konusunda çok eskiden gelen bir mirasımız, tarihçemiz var. En büyük engellerle karşılaştığımızda bile her zaman hayatta kaldık ve başarılı olduk” diyen Qasimi, değişime uyum sağlamanın, yayımlama özgürlüğünün ve kültürel çeşitliliğin altını çizdi.



