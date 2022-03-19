Yayıncılıkta blok zincir dönemi

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Türkiye’nin global borsası Bitay, aylık abonelik bedeli ile hizmet veren kitap, e-kitap ve sesli kitap platformu Boodio’nun kendi kripto teknolojisi üzerinde geliştirdiği BODI Coin’i Türkiye’de ve dünyada ilk kez listeliyor. Yayıncılık ekosistemini blok zincir teknolojisi ile dönüştürmeyi amaçlayan projenin detayları, Boodio ve Bitay’ın yanı sıra yayıncılık dünyasının önde gelen temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Yayıncılık sektörünü dijital varlık ekonomisinin avantajları ile tanıştıracak olan BODI Coin’in erken satışları, 17 Mart 2022 tarihinde başladı. Ön satışlar kapsamında toplam 100 milyon adet BODI Coin, Bitay kullanıcılarına özel bir fiyatla sunuluyor. Ön satışları takip edecek olan genel satışlar ise 1 Haziran tarihinde başlayacak.

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Kitapseverlere okudukça BODI Coin kazanma olanağı

Kullanıcılarına diledikleri anda okurken dinlemeye ya da dinlerken okumaya geçme olanağı veren Boodio App uygulaması, kitapseverlere kitap okurken BODI Coin ile kripto varlık kazanma olanağı da sağlayacak. Kullanıcı, Boodio uygulaması üzerinde geçirdiği dinleme ve okuma süreleri ile aylık uygulama bedelinin bir kısmını BODI Coin olarak geri alabilecek.

Kazanılan BODI Coin’ler abonelik, yeni içerik satın alma, yazar ve yayınevi fonlama gibi işlemlerde de kullanılabilecek. İlerleyen günlerde ise Bitay ve Boodio App üyesi 1 milyon kişiye, satın alacakları tüm kitapların satış bedelinde BODI Coin hediye dağıtılacak. Böylece sektöre yaklaşık 30 milyon TL değerinde kaynak akışı sağlanacak.

BODI Coin projesi, yatırımcısına büyüyen yayıncılık ekosistemindeki fırsatlara ortak olma şansı verirken, yayıncılık dünyasında ise eşitlik ve kolaylık getiren bir yatırım aracı olmayı hedefliyor. Bu kapsamda sisteme üye olan yayıncılara, blok zinciri temelli, tamamen şeffaf bir telif hakları yönetim modeli sunuluyor. Yayıncılık dünyası için kritik öneme sahip fikri mülkiyet ve telif haklarına tamamen uygun olan BODI Coin, geleneksel yayıncılık sektörünün müzmin hale gelen geç ödeme, bekleme, telif sorunları gibi birçok soruna blok zinciri teknolojisini kullanarak çözüm getiriyor.

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Yayıncılık sektöründe merkeziyetsiz bir içerik sağlayıcı kanalı yaratmayı ve basılı kitap, e-kitap ve sesli kitap sektöründeki yüzde 80’e varan komisyon oranlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen proje, halen yayıncı firmalara verilen ve ödeme takvimi ile birlikte 240 günü bulan tahsilat vadelerini, 1 dakika sınırına çekecek. BODI Coin projesi kitapseverler için de NFT teknolojisi üzerinde geliştirilen NFB (benzersiz kitaplar) teknolojisi ile yatırımcısına dijital sahaflığın önünü açarken, kitap üzerindeki tüm hak sahiplerinin daha sonra gerçekleşebilecek olan her satıştan kazanç elde etmesini sağlayacak. Böylece dijital koleksiyonerler, arzı sınırlı olan benzersiz kitapları ikincil satışa açtıklarında, hak sahipleri ile beraber bu satışlardan da gelir elde edebilecek.

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BODI Coin projesiyle kendi blok zinciri altyapısı sayesinde yayıncı ve yazarlara ‘token’ üretme imkânı ile katma değerli gelirler yaratmayı da hedefleyen Boodio International Blockchain Publishers Platform CEO’su Mehmet Arslantunalı, “Yayıncılık sektöründe bir ilki gerçekleştirecek Boodio International Publishers Blockchain Platformu ile dijital varlık dünyasını yayıncılık sektörü ile birleştirmekten heyecan duyuyoruz. NFB altyapısı ile yepyeni bir ekosistem yaratarak dijital sahaflığın yatırımcı ve eser hak sahiplerine yeni gelir modelleri açması ile on binlerce benzersiz kitabı yayına sunacak olmaktan dolayı sevinçliyiz” dedi.

Bitay Teknoloji CEO’su Niyazi Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Blok zinciri teknolojileri, her alanda olduğu gibi yayıncılık sektörü için de devrim niteliğinde fırsatlar getiriyor. Boodio ile birlikte özel avantajlı fiyatlarla yatırımcıların ilgisine sunacağımız BODI Coin, yazarla kitapseverler arasındaki her adımda benzersiz avantajlar sunuyor. Bitay olarak yenilikçi ve gelecek vaat eden projeleri, Launch Pad’imizde listelemeye devam edeceğiz.”