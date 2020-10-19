Yayıncılığın 150 yıllık serüveni

Türkiye’nin 150 yılına tanıklık eden Ebüzziya ailesinin İSAM Kütüphanesi tarafından araştırmacılara açılan zengin arşivi ve aile üyelerinden derlenen kişisel koleksiyonları bir sergiyle ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde prömiyerini yapan ‘Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi’ sergisi, 27 Aralık tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak. Sergi pazartesi günleri haricinde haftanın altı günü 10.00 – 17.00 arası ziyaret edilebilecek.



MATBAACILIĞIN TEMEL TAŞLARI



Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde düzenlenen özel bir program ile prömiyeri gerçekleştirilen sergiye, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ebüzziya Tevfik Bey’in oğlu Talha Ebüzziya, torunları Yasemin Ebüzziya ile Cemre Ebüzziya ve çok sayıda sanatsever katıldı. İbrahim Müteferrika’dan sonra basın, yayın ve matbaa alanlarında pek çok yeniliği ülkemize yansıtan Ebüzziya ailesinin 150 yılı aşkın matbaacılık çalışmaları, ‘Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi’ sergisine tüm detaylarıyla yansıtıldı. Ömer Faruk Şerifoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan sergi, matbaacılık sektörünün yanı sıra ülkemizin yakın kültür tarihine de ışık tutuyor.