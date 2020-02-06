Yayıncılar Kooperatifi şimdi de Diyarbakır’da

Yayıncılığın sorunlarını ortak çabayla aşma doğrultusundaki ilk adımını 7 Aralık 2019’da atarak ülke çapına yayacağı temsilcilik/kitabevi ağının ilk ayağı olarak İstanbul-Kadıköy temsilciliğini açan Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP), ikinci kitabevini Diyarbakır’da açıyor.

Kooperatif ortağı Lîs Yayınevi’nin yürütücülüğünü üstlendiği Yaykoop Diyarbakır Temsilciliği, bu cuma okurla buluşuyor.

Yaykoop’tan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi: “Bilindiği gibi yayınevlerinin, özellikle de küçük ve orta ölçekli yayınevlerinin, sorunlarının başında binbir emek ve zahmetle ürettikleri kitapların yeterince sergilenememesi ve okura ulaştırılamaması geliyor. Yaykoop, çeşitli olumsuz koşullar nedeniyle kan kaybeden kitapçılığı canlandırmak, kooperatif katılımcısı ve diğer yayınevlerine kitaplarını sergileme alanı yaratmak ve okurların aradıkları kitaba kolayca ulaşmalarını sağlamak, bunu yaparken de bir yandan yeni kültürel ortamlar yaratmak amacıyla ülke çapında bir temsilcilik ağı örmeye karar verdi. Adım adım belli başlı kentlere yayılacak olan bu temsilcilik sistemi kapsamında hem kurulu kitabevleriyle işbirliği yapılacak hem de yeni kitabevlerinin kurulmasına ön ayak olunacak.”

AÇILIŞ CUMA GÜNÜ

Kayapınar ilçesinde, Diclekent Mahallesi Diclekent Villaları 251 Sokak No: 44 adresinde faaliyete başlayacak Yaykoop Diyarbakır Kitabevi’nde kooperatif katılımcısı yayınevlerinin kitaplarına özel bir ağırlık verilmekle birlikte, kooperatif dışı yayınevlerinin kitapları da sergilenecek.

Yaykoop Diyarbakır Kitabevi’ni ziyaret eden okurlar, dilerlerse kitabevinin geniş bahçesinden ve mutfağından yararlanırken, aynı mekânda faaliyet yürüten Edebiyat Evi’nin etkinliklerini de izleyebilecek. Yaykoop Diyarbakır Temsilciliği’nde her ay yazarlar ve sanatçılar konuk edilecek, imza günleri, atölyeler, söyleşiler ve daha birçok kültürel-sanatsal etkinlik gerçekleştirilecek.

Yayıncılar Kooperatifi Diyarbakır Temsilciliği ve Edebiyat Evi yazarlar Latife Tekin, Îrfan Amîda, Yayıncılar Kooperatifi Genel Başkanı İlbay Kahraman, Türkiye Pen Diyarbakır Temsilcisi Şeyhmus Diken, TYS Diyarbakır Temsilcisi Vecdi Erbay, Kürt Edebiyatçılar Derneği Eşbaşkanı Sultan Yaray ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya’nın ve birçok yazar, sanatçı ve sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla 7 Şubat Cuma saat 18.00’de gerçekleşecek.