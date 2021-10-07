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Yavaş şehrin çocuklarına sanat festivali

#Seferihisar #Çocuk Festivali#Kültür Sanat
Yavaş şehrin çocuklarına sanat festivali

‘Cittaslow’ ya da ‘yavaş şehir’ olarak tanınan Seferihisar’da ekolojik, eşitlikçi ve barışçıl bir yaklaşımla, sadece çocuklara özel bir kültür sanat festivali düzenlendi.

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Seferihisar’ın ilk kültür-sanat çocuk festivali 2-3 Ekim’de Ürkmez’de düzenlendi. Seferihisar Belediyesi, Seferi Keçi Kültürevi, Piabebekevi ve KEÇİ Kültür, Ekoloji, Çevre ve İletişim Derneği tarafından gerçekleştirilen festivale yüzlerce çocuk katıldı. Çocuklar geleneksel oyunlarla coşup eğlendiler, katıldıkları atölyelerde özgürce becerilerini sergilediler.
Çocuklara katıldıkları atölyelerde yetişkin sanatçı ve ustalar kılavuzluk yaptı. Hemen her yaştan çocuğun katıldığı atölyelerde astronomiden evrime, ahşap oyuncak yapımından evdeki atık kumaşlardan oyuncak yapımına, keçeden bilekliklerden çamurla doğaçlamaya, iyicil masallardan yogaya, oyunlarla mevsim meyvelerinden faydalı otlara, nefes çalışmasından resimle duvar değerlendirmesine, kâğıttan ahtapot ve palyaço yapımına pek çok yaratıcı etkinlik yapıldı. Anne babaların da unutulmadığı festivalde psikolog eşliğinde çocuk-ebeveyn ilişkileri üzerine interaktif çalışma yapıldı.

Yavaş şehrin çocuklarına sanat festivali

EŞİTLİKÇİ VE BARIŞÇIL ETKİNLİKLER…
Festival Düzenleme Komitesi’nden Suzan Yılmaz Okar “Çocuklarımız günlük yaşamda, ailede, okulda, televizyonda bir eşitsizlik, yoksunluk ya da şiddet atmosferine şahit oluyor, bazen ne yazık ki parçası olmak durumunda kalıyorlar. Teknolojinin getirdiği iletişimsizlik içinde büyüyorlar. İstedik ki kendilerini özgürce dile getirecekleri, becerilerini vesayetsiz ortaya koyacakları, akranlarıyla doyasıya eğlenecekleri bir etkinlik olsun. Model olarak özellikle evrensel olarak kabul gören alternatif eğitim sistemlerinin etkinliklerinden faydalanmaya çalıştık. Çocuklara materyalleri sunduk, onları rahatsız etmeden, incitmeden adeta bir gölge gibi kılavuzluk yaptık. Hemen her şeyi onların yaratıcı ve becerikli ellerine bırakmaya gayret ettik. Şu iki gün içinde gördük ki çocuklar kendilerine sunulan baskısız, rahat ortamlarda daha eşitlikçi, barışçıl oluyorlar ve doyasıya eğlenebiliyorlar. Dünyayı keşke çocuklara bırakabilsek. Keşke çocuklarımız bu güzellikleri körelmeden, törpülenmeden büyüyebilse. Bu etkinlik bize bunu hatırlattı. Onlar da biz de çok mutlu olduk. Festivali her yıl tekrarlamayı düşünüyoruz. Seferihisar Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Yavaş şehrin çocuklarına sanat festivali


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MEYVELERİ GÖZÜN KAPALI TANIYABİLİR MİSİN?
Çocuklar atölyelerde doğayı korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek için doğayla dost materyallerle buluşturuldu. Gözlerini kapatarak meyveleri kokularından ayırt etmeyi, meyve sebzeleri tohumlarıyla, çekirdekleriyle tanımlamayı, evdeki atık kumaşları ve kartonları oyuncak malzemesi yapmayı öğrendiler. Seramik atölyesinde hayallerini çamurla doğaçladılar, bir duvarın üzerinde yıllar sonra görecekleri resimleri çizdiler, ahşaba çizdikleri resimleri oyuncağa dönüştürdüler. Yünü suyla ve sabunla büküp keçeden bileklik yaptılar. Serbest masalarda resimler çizdiler, el becerilerini geliştirecek kâğıttan işler yaptılar, ahşap tahta parçalarıyla yaratıcı oyunlar kurdular. Evreni daha yakından tanıdılar, canlılığın gelişimi üzerine bilgileri deneyimlediler. Festivalin iki gününü de dolu dolu eğlenerek ve üreterek geçirdiler.

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#Seferihisar #Çocuk Festivali#Kültür Sanat