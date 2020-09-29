Yarı fiyata yarım resim

Hiper realist portre ve otoportreleriyle tanınan ressam Alican Leblebici, bir eserini satın almak için arayan ve kendisinden yüzde 50 indirim yapmasını isteyen koleksiyonere eserin yarısını gönderdi. Leblebici’nin Instagram hesabında yarısı kesilmiş resminin fotoğrafını koymasıyla ortaya çıkan olay, sanat dünyasını ikiye böldü.

‘İKİYE BÖLDÜM PAKETLEYİP GÖNDERDİM’

Leblebici resmin hikâyesini şöyle anlattı: “Geçen hafta bir koleksiyoner bu resmimi beğendiğini ve ilgilendiğini söyleyerek satın almak için benimle iletişime geçti. Ardından telefonla da konuştuk. Sanat piyasasının iyi olmadığından, satışların durduğundan, pandemiden konu açıldı. Eserin fiyatının da bu bağlamda yüksek olduğunu söyledi. Bağımsız bir sanatçı olduğumu ve galeri satış payının olmaması gerektiğini söyledi. Ben de kabul ettim. Sözleri bir hançer gibi yaralamıştı beni. Ben de koleksiyonerin isteği üzerine yüzde 50 indirim yaptım. Tabii koleksiyonerin ön göremediği şey benim eserin de yarısını vermeyeceğimdi. Eseri tam ortadan ikiye kestim ve paketleyip gönderdim. Zaten birkaç gün sonra büyük bir panikle beni arayıp, tuvalin yarısının kesildiğini söyledi. Sesi resmen titriyordu. Tuvali neden kestiğimi şöyle özetledim: ‘Sanat piyasası iyi değil, satışlar durma noktasında, temsil edildiğim bir galerim yok, bağımsız bir sanatçıyım ve bir de pandemi elbette...’

ESERİN FİYATI 17 BİN TL

Konunun muhatabı olan ancak ismini açıklamak istemeyen bir kaynak, koleksiyonerin eseri Leblebici’ye geri gönderdiğini ve eserin şu anda sanatçının atölyesinde durduğunu açıkladı. Aynı kaynak Leblebici’nin eseri ölene kadar atölyesinde tutmak istediğini belirtti. Eser olay yaşanmadan önce 17 bin TL’ye satıştaydı.

‘YERLİ BANKSY’

Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşımın ardından bazı kullanıcılar Leblebici’nin yüzde 50 indirim teklifini kabul etmemesi gerektiğini ve yaptığının etik olmadığını söylerken çok sayıda kullanıcı Leblebici’ye destek verdi. Kimi kullanıcılar Leblebici’ye ‘Yerli Banksy’ derken, bazıları “Eser esas şimdi değerlendi” ifadelerini kullandı.

OTOPORTRESİYLE KİMLİK KARTI ÇIKARTMIŞTI

Ressam Alican Leblebici daha önce de yaptığı yağlı boya otoportreyle nüfus kâğıdı çıkartmış ve gündeme gelmişti. Leblebici’nin otoportresi o kadar gerçekçiydi ki nüfus memuru vesikalık fotoğraf sandığı resimle Leblebici’ye kimlik kartı vermişti.