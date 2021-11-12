YakÄ±ndaki puslu adadan Ä°zmirâ€™e TÃ¼rkiye tarihi

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KÃ¶stence AdasÄ±, diÄŸer adÄ±yla Uzunada Ä°zmir KÃ¶rfeziâ€™nin orta kÄ±smÄ±nda, FoÃ§a kÄ±yÄ±larÄ± ve Karaburun YarÄ±madasÄ± arasÄ±ndaki adalarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ymÃ¼ÅŸ. Kuzey-gÃ¼ney yÃ¶nÃ¼nde 9 kmâ€™yi bulan uzunluÄŸu ve 30 kmâ€™yi bulan yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼yle KÃ¶stence AdasÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ege Deniziâ€™ndeki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, TÃ¼rkiye genelinde ise dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k adasÄ±. Urla ve Karaburun kÄ±yÄ±larÄ±na yakÄ±nmÄ±ÅŸ. KÃ¶stence AdasÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde askeri bir ada ve personel aileleri dÄ±ÅŸÄ±nda sivillerin girmesi yasakmÄ±ÅŸ.

Ahmet BÃ¼ke yeni romanÄ± â€˜Deli Ä°bram DivanÄ±â€™na mekÃ¢n olarak bu adayÄ± seÃ§miÅŸ. AdanÄ±n Antik Yunanâ€™a uzanan uzun bir tarihi var. Antik Yunancada adÄ± Drymoussa olan ada, ayrÄ±ca Makronisi (uzun ada) veya Englezonisi (Ä°ngilizlerin adasÄ±) olarak adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. KÃ¶sten ya da KÃ¶stence diye adlandÄ±ranlar da varmÄ±ÅŸ. 1914 yÄ±lÄ±nda adada yaklaÅŸÄ±k 2 bin TÃ¼rk ve Rumun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda, Ä°ngiliz Kraliyet DonanmasÄ±â€™nÄ±n Akdeniz Filosu, Nisan 1916â€™da adayÄ± iÅŸgal etmiÅŸ. Daha sonra AlmanlarÄ±n desteÄŸiyle ada OsmanlÄ±larÄ±n yÃ¶netimine geÃ§miÅŸ. Ä°zmirâ€™in savunmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir yerde olduÄŸu iÃ§in ada askeri Ã¼s olarak kullanÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. AdanÄ±n askeri Ã¼s olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yÃ¼z yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸi var. Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda Ä°ttihatÃ§Ä±larÄ±n adadaki sivilleri tahliye ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Ahmet BÃ¼ke romanÄ± â€˜Deli Ä°bram DivanÄ±â€™nÄ± 1950â€™lere, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã§ok partili dÃ¶neme geÃ§tiÄŸi, Demokrat Partiâ€™nin kurulduÄŸu yÄ±llara kurgulamÄ±ÅŸ. Ä°zmirâ€™e yakÄ±n ama gÃ¶zden Ä±rak bu adada yaÅŸayan bir ailenin Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatarak baÅŸlÄ±yor. Adada esas olarak balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k yapÄ±lÄ±yor. Ã‡ok sayÄ±da dalyan var. â€˜BalÄ±kÃ§Ä±â€™ diye anÄ±lan adam da bu dalyanlardan birine sahip. AyrÄ±ca zeytincilik de yapÄ±yorlar. KÄ±t kanaat geÃ§inmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ama bazÄ± kÄ±ÅŸlar kolay geÃ§miyor. Yeterince balÄ±k tutulamÄ±yor. AÃ§lÄ±ktan Ã§aresiz kalÄ±nca balÄ±k deÄŸildir, mÃ¼barek hayvandÄ±r dedikleri yunuslarÄ± avlamak zorunda kalÄ±yorlar. Ahmet BÃ¼ke dalyancÄ±lÄ±ÄŸÄ±, yunusun nasÄ±l avlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yakalandÄ±ktan sonra nasÄ±l kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir biÃ§imde anlatmÄ±ÅŸ. BalÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n oÄŸlu 10 yaÅŸlarÄ±ndaki Osmanâ€™Ä±n yunus avÄ±na katÄ±lmasÄ± ve bir yunusu avlamasÄ±, geleceÄŸini belirleyecek bir travma olarak Ã¶nemli.

BalÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n en yakÄ±n dostlarÄ± Ã‡anakkaleâ€™de birlikte savaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Demirci AsÄ±m ve romana adÄ±nÄ± veren Deli Ä°bram. Deli Ä°bramâ€™Ä±n anlatÄ±mÄ±yla KÃ¶stence AdasÄ±â€™nÄ±n tarihini efsanelerle, tÃ¼rkÃ¼lerle karÄ±ÅŸÄ±k bir biÃ§imde Ã¶ÄŸreniyoruz. AdanÄ±n efsaneleÅŸmiÅŸ tarihinde iki kadÄ±nÄ±n, Saruca Hatun ve Rum BacÄ±â€™nÄ±n Ã¶nemli rolleri olmuÅŸ. Ahmet BÃ¼keâ€™nin Deli Ä°bramâ€™Ä±n aÄŸzÄ±ndan anlattÄ±klarÄ± ne kadar gerÃ§ek bilemiyorum ama ada iÃ§in oldukÃ§a inandÄ±rÄ±cÄ± bir tarih kurduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim. Bir anlatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in de inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k Ã¶nemlidir.

BalÄ±kÃ§Ä± ve Demirci AsÄ±m ise Demokrat Parti iktidarÄ±nÄ±n gelmesi ile adada yaÅŸanan siyasi ve ekonomik deÄŸiÅŸimin, hÄ±zla gerÃ§ekleÅŸtirilen doÄŸa tahribinin hem anlatÄ±cÄ±sÄ± hem de kurbanÄ± olacak. AdanÄ±n tek zengini ve hÃ¢kimi Zina Mehmetâ€™in OsmanlÄ±â€™dan, tek parti yÃ¶netiminden beri kurduÄŸu ve ticaret-devlet-din iliÅŸkisi ile geliÅŸtirdiÄŸi sÃ¶mÃ¼rÃ¼ dÃ¼zenini torunu EczacÄ± SÃ¼leyman 50â€™lerde yeni bir evreye sokacaktÄ±r.

BalÄ±kÃ§Ä± adada yaÅŸanan gerilimi ve geleceklerinin karanlÄ±k olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek oÄŸlu Osmanâ€™Ä± bir zamanlarÄ±n Ã§etecisi, eski kaptan, bÃ¼yÃ¼k dayÄ± Yusuf Reisâ€™in yanÄ±na, Ä°zmirâ€™e yollar. BÃ¶ylece aynÄ± zaman dilimi iÃ§inde Ä°zmirâ€™de yaÅŸanan siyasi ve ekonomik deÄŸiÅŸime de ÅŸahit oluruz.

Tabii Yusuf Reisâ€™in gemicilik ve kaptanlÄ±k zamanlarÄ± da bol bol deniz Ã¶ykÃ¼leri anlatma olanaÄŸÄ± verir. Gemi, tekne yapÄ±mÄ± konularÄ±nda, onlarÄ±n yÃ¶netimleri hakkÄ±nda ve gemicilerin kendi aralarÄ±nda iliÅŸkileri ile ilgili bolca bilgi sahibi olma imkÃ¢nÄ± buluruz. Yusuf Reisâ€™in manevi kÄ±zÄ± Leylaâ€™nÄ±n ve ailesinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼, Leylaâ€™nÄ±n genÃ§ kÄ±zlÄ±k dÃ¶neminde yaÅŸadÄ±klarÄ± ve nihayet Osmanâ€™la kurduÄŸu duygusal iliÅŸki de romanÄ±n bir baÅŸka boyutunu oluÅŸturur. Leyla ve Osman sayesinde Ä°zmirâ€™in 50â€™li yÄ±llardaki sosyal hayatÄ±na ÅŸahit oluruz.

Ahmet BÃ¼ke zaman zaman destansÄ±laÅŸan, esas olarak anlatÄ±ya dayalÄ± gerÃ§ekÃ§i bir roman yazmÄ±ÅŸ. Ä°zmirâ€™in tam gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olan ama bilinmeyen, gidilemeyen bir adasÄ±ndan yola Ã§Ä±karak yakÄ±n tarihimize ayna tutuyor ve bugÃ¼nkÃ¼ dÃ¼zenin nasÄ±l kurulduÄŸunu kavramamÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor.

â€˜Deli Ä°bram DivanÄ±â€™ hem bir ada ve deniz hikÃ¢yesi hem de Egeâ€™nin, Ä°zmirâ€™in mekÃ¢n olduÄŸu yakÄ±n tarihle hesaplaÅŸan bir gerÃ§ekÃ§i roman. Hangi aÃ§Ä±dan yaklaÅŸÄ±rsanÄ±z yaklaÅŸÄ±n keyifle, merakla, Ã¶ÄŸrenerek okunan baÅŸarÄ±lÄ± bir edebiyat eseri.



DELÄ° Ä°BRAM DÄ°VANIÂ

Ahmet BÃ¼ke

Can YayÄ±nlarÄ±, 2021

208 sayfa, 30 TL.