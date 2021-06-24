Yağmuru durdurmak mümkün mü?

Toplumsal olarak güçsüzlük ve baş edememeyle eşdeğer görülen ‘ağlamak’tan ona yüklenen olumsuz anlamlar yüzünden utanılır genellikle. Çocuklar ağladığında da endişelenir, sakinleştirmeye çalışır, bir an önce ağlamayı kesmeleri için elimizden geleni yaparız. Oysa ağlamamıza neden olan duygular da diğerleri gibi gerçek, önemli, hissedilmesi gereken ve ne kadar yoğun olurlarsa olsunlar gelip geçici duygulardır. Hatta bir fırtına kadar güçlü olsalar bile.

Heather Hawk Feinberg duyguları hava olaylarına benzettiği kitabıyla hem kendimizin hem de başkalarının duygularına yepyeni bir gözle bakabilmemizin yolunu açarken yok saydığımız, sakladığımız, olumsuz olarak nitelendirdiğimiz duygulara olan önyargılarımızı da yıkıyor.

Madem duygular hava olaylarına benziyor o zaman ağlamanın payına da haklı olarak yağmur düşüyor. Hani bazen güneş tüm yumuşaklığıyla parıldar, hafif bir rüzgâr eser ve doğa tam bir uyum içinde neşe saçarken bile bir anda her şey değişir, kapkara bulutlar gökyüzünü kaplar ve şiddetli bir fırtına kopar; işte ağlamak da bazen o fırtına kadar şiddetli gelir. Bazen hiç dinmeyecek bir sağanak kadar soğuk ve ıslak, bazen de hafif hafif çiseleyen, gıdıklayan damlalar gibidir. Ama nasıl gelirse gelsin yağmur kadar doğaldır ve tıpkı yağmur gibi eninde sonunda diner. Nasıl doğa için yağmur bir gereklilikse, engellemenin bir yolu yoksa ve illaki yağacaksa gözyaşlarımız da ruhumuz ve bedenimiz için o kadar gereklidir. Tıpkı yağmurun toprağı sulayıp tazelemesi, nefes aldırması gibi ağlamak da ruhu özgürleştirir, yeniler, rahatlatır.

Feinberg tüm bunları o kadar güzel örneklerle açıklıyor ki ağlamayı engellemeye çalışmanın yağmuru durdurmaya çalışmak kadar anlamsız olduğunu anlıyor insan ve onun yerine damlalardan sonra ortaya çıkacak gökkuşağının ardına düşüyor.



AĞLAMAK YAĞMUR GİBİDİR

Heather Hawk Feinberg

Resimleyen: Chamisa Kellog

Çeviren: Özlem Tutar

İlksatır Yayınları, 2021

40 sayfa, 44 TL.

ÖFKEYLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI



Bazı çocuklar içgüdüsel olarak duygularını nasıl kontrol edeceklerini bilirken bazıları öfkelerini sağlıklı yollarla ifade etmeyi öğrenebilmek için desteğe ihtiyaç duyarlar. Gerekli desteği alamadıklarında ise sosyal hayatlarında giderek artan zorluklarla baş etmek zorunda kalır ve dolayısıyla öfkeleri daha da yoğunlaşarak bir kısırdöngü oluşturur.

Anksiyete, öfke ve travma yaşayan çocuklarla çalışan psikolog Amanda Robinson’ın tecrübelerinden yola çıkarak kaleme aldığı ‘Öfke Yönetim Becerileri’ çocuklara öfkeleriyle sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmelerine yardımcı olacak etkinlikler sunuyor.

Öfkenin nereden geldiğini bilmeden onu kontrol altına alamayız. Robinson da ilk bölümde çocukları öfke ile tanıştırarak çeşitli etkinliklerle onları öfkelendiren, tetikleyen durumları anlamalarına yardımcı oluyor. Bir kez tanıştıktan sonra da gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Çeşitli sakinleşme yolları, planlama ve sonuçları düşünme egzersizleri, başkalarını incitmeden engellemiş hissetmekten kurtulma yolları, duyguları ifade edebilme becerileri gibi bölümler birbirini izliyor. Hepsi eğlenceli bir oyundan farksız onlarca alıştırma ve etkinlikle birlikte.



ÖFKE YÖNETİMİ BECERİLERİ

ÇOCUKLAR İÇİN ALIŞTIRMA KİTABI

Amanda Robinson

Çeviren: Yaşar Özdoğan

İthaki Çocuk, 2021

128 sayfa, 48 TL.



