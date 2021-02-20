â€˜YabancÄ±â€™lar aramÄ±zda!

Asia

Hazine avcÄ±larÄ±â€¦



GÃ¼neÅŸin Ã‡ocuklarÄ± / Khorshid (Ä°ran):Â Filmlerinde Ã§ocuklarÄ±n dÃ¼nyasÄ±nÄ±, dÃ¼ÅŸlerini, umutlarÄ±nÄ± perdeye taÅŸÄ±yan Macid Macidi, son adÄ±mÄ±nda da 12 yaÅŸÄ±ndaki Ali ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatÄ±yor. Konu, oto tamirinde Ã§alÄ±ÅŸan bir grup sokak Ã§ocuÄŸunun saklÄ± bir hazineyi bulma Ã§abalarÄ±na odaklanÄ±yor. Filmin asÄ±l derdi Ä°ranâ€™da ailesine bakmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda kalan milyonlarca Ã§ocuÄŸun dertlerini sinema yoluyla duyurmakâ€¦Â Ne zaman izlenebilir?Â BugÃ¼n saat 12.00â€™den itibaren



Ah ÅŸu erkeklik halleriâ€¦



KÃ¶rkÃ¼tÃ¼k / Druk (Danimarka):Â Sevilen lise Ã¶ÄŸretmeni Martinâ€™in hayatÄ±nda sorunlar baÅŸ gÃ¶stermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Okuldan yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±na aÃ§Ä±lÄ±r, ekip Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§kide bulur. Bu durum Ã§ok geÃ§meden birtakÄ±m yeni sorunlarÄ± ortaya Ã§Ä±karacaktÄ±r. Erkekler halleri, orta yaÅŸ krizleri, kapÄ±yÄ± calan yaÅŸlÄ±lÄ±k ve yalnÄ±zlÄ±k gibi meselelerde dolaÅŸan son derece Ã§arpÄ±cÄ± bir film. Thomas Vinterbergâ€™in rejisi ve Ã¶zellikle Mads Mikkelsenâ€™in performansÄ± Ã¼st dÃ¼zey. Scarlet Pleasureâ€™Ä±n â€˜What A Lifeâ€™ parÃ§asÄ± eÅŸliÄŸindeki final sekansÄ± ise enfes. â€˜En Ä°yi UluslararasÄ± Filmâ€™ kategorisinin de bence en bÃ¼yÃ¼k adayÄ±â€¦Â Ne zaman izlenebilir?Â BugÃ¼n saat 12.00â€™den itibaren ve 22 Åžubatâ€™ta saat 12.00â€™den itibaren



Bir travmanÄ±n izlerinde



Atlantis (Ukrayna):Â Rusyaâ€™yla yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan Ukraynaâ€™daki kimi bÃ¶lgeler atÄ±k ve mayÄ±nlarla kaplÄ± bir Ã§Ã¶le dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu ortamda kayÄ±p cesetleri bulmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ asker Sergey, yÃ¶rede gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸan Katyaâ€™ya tanÄ±ÅŸÄ±r. Acaba aÅŸklarÄ± bu kasvetli ortamÄ± ne kadar dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilecektir? Film, Valentyn Vasyanovych imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.Â ÂNe zaman izlenebilir?Â 22 Åžubat saat 12.00â€™den itibaren ve 24 Åžubat saat 12.00â€™den itibaren

O tepe bu tepe mi?



Bilinmeyen Aziz / Le Miracle du Saint Inconnu (Fas):Â Emin Ã§alÄ±ntÄ± parayÄ± Ã§Ã¶lÃ¼n ortasÄ±ndaki bir tepeye gÃ¶mer. TutuklanÄ±p iÃ§eri girer, tahliyesinin ardÄ±ndan da â€˜emanetâ€™ini almak iÃ§in geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde o tepenin artÄ±k bir azizin tÃ¼rbesi olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼r. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ± itibariyle hafiften Cenk ErtÃ¼rkâ€™Ã¼n â€˜Nuh Tepesiâ€™ni de Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran, Alaa Eddine Aljemâ€™in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan, inanÃ§lar ve kapitalizm Ã¼zerine bir komedi.Â Ne zaman izlenebilir?Â 24 Åžubat saat 12.00â€™den itibaren ve 26 Åžubat saat 12.00â€™den itibaren

Ã‡Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼n panoramasÄ±â€¦



Kolektif / Colectiv (Romanya):Â 2015â€™de bir gece kulÃ¼bÃ¼nde Ã§Ä±kan yangÄ±n, masum insanlarÄ±n kaybÄ± ve bir spor gazetesinde Ã§alÄ±ÅŸan gazetecilerin iÅŸin peÅŸine dÃ¼ÅŸmesiyle gerÃ§eÄŸin aralanan acÄ± yÃ¼zÃ¼. Sistemin Ã§Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼, yapÄ±lan haberlerle uyanan halk, tepkiler sonucu iktidarÄ±n el deÄŸiÅŸtirilmesi, genÃ§ bir saÄŸlÄ±k bakanÄ±nÄ±n ÅŸeffaflÄ±k politikasÄ± derken yeniden baÅŸa dÃ¶nen denklem. YÃ¶netmenliÄŸini Alexander Nanauâ€™nun Ã¼stlendiÄŸi, basÄ±nÄ±n Ã¶nemi ve mesleÄŸinin etik duruÅŸu Ã¼zerine Ã§arpÄ±cÄ± bir belgesel.Â Ne zaman izlenebilir?Â 26 Åžubat saat 12.00â€™den itibaren ve 28 Åžubat saat 12.00â€™den itibaren

HafÄ±zamÄ± kaybettim, hÃ¼kÃ¼msÃ¼zdÃ¼r



Elmalar / Mila (Yunanistan):Â Orta yaÅŸlÄ± Aris bir gÃ¼n otobÃ¼ste kim olduÄŸunu ve orada ne aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlamayarak uyanÄ±r. Ã–nce bir kliniÄŸe yatÄ±rÄ±lÄ±r, daha sonra kendisiyle ilgilenen uzmanlarÄ±n tavsiye ettiÄŸi yÃ¶ntemlerle hafÄ±zasÄ±nÄ±n yerine getirilme sÃ¼reci baÅŸlar. â€˜Yunan Tuhaf DalgasÄ±â€™nÄ±n absÃ¼rt Ã§izgilerine yakÄ±n duran ama daha Ã§ok hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ bir gÃ¼zergÃ¢hta ilerleyen Christos Nikou imzalÄ± bu film, aslÄ±nda kaybedilen geÃ§miÅŸin izlerini sÃ¼rmek kadar yeni bir gelecek arama Ã§abasÄ± Ã¼zerine de bir hikÃ¢ye anlatÄ±yorâ€¦Â Ne zaman izlenebilir?Â 28 Åžubat saat 12.00â€™den itibaren ve 2 Mart saat 12.00â€™den itibaren

Geceler benim



Uyurgezerler / Los sonambulos (Arjantin):Â Luisa, eÅŸi ve kÄ±zÄ± Anaâ€™yla birlikte kayÄ±nvalidesinin yazlÄ±k evine tatile gider. Ã‡ok geÃ§meden burada bir sÄ±r ortaya Ã§Ä±kar; kÄ±zÄ± uyurgezerdir. Paula Hernandez imzalÄ± yapÄ±m anne ve kÄ±zÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan kimi hesaplaÅŸmalarÄ±, psikolojik bir Ã¶ykÃ¼ eÅŸliÄŸinde perdeye taÅŸÄ±yor.Â Ne zaman izlenebilir?Â 28 Åžubat saat 12.00â€™den itibaren ve 2 Mart saat 12.00â€™den itibaren

SÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸ da gelâ€¦



200 Metre / 200 Meters (ÃœrdÃ¼n):Â BatÄ± Åžeria DuvarÄ±â€™nÄ±n bir tarafÄ±nda, eÅŸi ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan uzakta yaÅŸayan bir babaâ€¦ Ailesi 200 metre Ã¶tededir ve her akÅŸam, onlarla telefonla konuÅŸurken evinin lambasÄ±nÄ± yakarak da iÅŸaretleÅŸir. Bir gÃ¼n oÄŸlunun yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenir ama sÄ±nÄ±rdan geÃ§iÅŸ izni alamaz. Bu durumda kaÃ§ak yollarla gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Ameen Nayfehâ€™in filmi, Ä°srail-Filistin meselesine gerÃ§ekÃ§i Ã§izgilerde ve kara komedi tadÄ±nda yaklaÅŸÄ±yorâ€¦Â Ne zaman izlenebilir?Â 4 Mart saat 12.00â€™den itibaren ve 6 Mart saat 12.00â€™den itibaren

KÄ±zÄ±m ve benâ€¦



Asia (Ä°srail):Â Ä°srailâ€™de gÃ¶Ã§men olarak yaÅŸayan hemÅŸire Asia. Ã‡ok erken yaÅŸlarda anne olmuÅŸtur ama kÄ±zÄ± Vikaâ€™yla iletiÅŸimi pek yoktur. Derken Vikaâ€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mcÃ¼l bir hastalÄ±ÄŸa yakalanÄ±r ve ikili arasÄ±nda, bambaÅŸka bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlar. Film, Ruthy Pribar imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yorâ€¦Â Ne zaman izlenebilir?Â 6 Mart saat 21.00â€™den itibaren ve 8 Mart saat 21.00â€™den itibarenÂ Â