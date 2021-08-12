İbrahim Tapa

Dünyada en çok portresi çizilen karikatürist diye nitelendirilen İbrahim Tapa (1950–2019) Tef dergisine özenerek Tanbur adlı duvar gazetesi çıkarmaya başladı. 1976-1978 arasında cep kitapları formatında dokuz albümlük ‘Ünlü Karikatüristler’ dizisini yayımladı.

Karikatürist-yazar İzel Rozental’ın yazdığına göre, İbrahim Tapa binbir zorlukla dünyanın tanınmış karakatürcülerinin albümlerini yayımlamış. Bu kitapları Ankara Caddesi, İkdam Han, Kat 3’te bulunan Meta Yayınları çıkarmıştı. O zaman bu kitaplar Türkiye’de karikatür meraklılarının büyük ilgisini çekmişti.

Kimlerin kitapları yayımlandı?

◊ Mordillo

◊ Hoviv

◊ Trez

◊ Sempe

◊ Lassalvy

◊ Chaval

◊ Sergio Aragones

◊ Bosc

◊ Bill Lee

Bu albümlerin hikâyesi var. İzel Rozental yazdı.

Bundan birkaç yıl önce Fransa’da Bosc’un yeğeni Alain Damman ile tanıştım.

Türk olduğumu öğrenince bana amcasının adına açmış olduğu Bosc Müzesi’nden söz etmiş ve bu müzede Türkiye’de Meta Yayınları’ndan çıkmış olan Bosc albümünün de yer aldığını, fakat bu albümün en büyük özelliğinin bir ‘korsan yayın’ olduğunu (üstelik gururla) söylemişti. Yani zamanında yayıncı herhangi bir telif hakkı ödememiş, hatta kimseye haber bile vermemiş.

Alain Damman bir İstanbul gezisi sırasında eskiden Yerebatan Sarnıcı’nın çıkışında yer alan Karikatürcüler Derneği’nin merkezinde kitabı tesadüfen görüp almış ve müzesine koymuş.

Evet, telif meselesi var ama Alain Damman da Türkiye’de Bosc’un kitabını bulduğuna sevinmiştir.

Şimdi yabancı karikatüristlerin albümleri nerede satılıyor?

Sadece yabancı karikatüristlerin değil, bizim karikatüristlerin de albümleri kitapçılarda bulunmalı...