Warhol’un 'tutkulu' çizimleri ilk kez sergilenecek

Pop art akımının öncü ismi Andy Warhol’un daha önce yayımlanmamış çizimleri gün yüzüne çıkıyor. Sanatçının aşk, seks ve tutku temalı desenleri, bu yaz Taschen Yayınevi tarafından yayımlanacak ‘Andy Warhol: Early Drawings of Love, Sex and Desire’ (Andy Warhol: Aşk, Seks ve Tutkuya Dair Erken Dönem Çizimler) adlı kitapta yer alacak. Desenlerin yirmi adedi, mart ayında Londra’daki Tate Modern Müzesi’nde açılacak Warhol retrospektif sergisinde yer alacak. The Guardian’ın haberine göre sanatçı, eşcinsel aşkın detaylarını içeren çizimlerini 1950’lerde New York’ta sergilemek istemiş ancak galeri sahiplerinden gelen tepkiler sonucu sergi gerçekleşememişti.



Andy Warhol Görsel Sanatlar Vakfı’ndan Michael Dayton Hermann, “Warhol’un sonradan, insanları ve anları Polaroid ve 35mm kameralarla ‘yakalamasının‘ öncüsü” olarak tanımladığı desenleri ilk gördüğünde “büyülendiğini” söyledi. Hermann desenler için “Fotoğraf makinesinin yapamayacağı bir duygusal kırılganlık” sunduğu yorumunu yapıyor.