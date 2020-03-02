Vikimaraton yeniden İstanbul’da

Vikipedi’deki kadın içeriğini çoğaltmak amacıyla her yıl birçok ülkede bir araya gelen Vikimaraton üç yıldır olduğu gibi bu yıl da İstanbul’da. Art+Feminism topluluğunun düzenlediği etkinlik 7 Mart Cumartesi günü 14.00-19.00 saatleri arasında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Fener’de yer alan tarihi binasında gerçekleşecek. Etkinlik herkesin katılımına açık. Bir günlük ‘düzenleme maratonu’nda, Vikipedi’ye madde girişi yapılarak hem kadın içeriğinin artırılması hem de konu üzerine gündem oluşturulması gözetiliyor. Etkinlik, tüm cinsiyetlerden ve cinsel yönelimlerden katılımcıları ve içeriklerini davet ediyor. Dizüstü bilgisayarları ya da tablet cihazları ile gelmeleri rica edilen katılımcıların; feminist sanat, kadın sanatçılar, kadın hareketi, feminist düşünce gibi konulara temastaki katkıları bekleniyor.