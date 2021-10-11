Venedik’te ‘Yan Yana’

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Kastamonu Entegre’nin desteğiyle Arsenale’nin kıyısına kurulan devasa ahşap yerleştirme, ziyaretçiler için keyifli bir mola yeri olmasının yanı sıra çeşitli bienal etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

İçinde bulunduğumuz koşullarda daha da anlamlı hale gelen ‘Yan Yana’ projesine verdikleri destek için Kastamonu Entegre’ye teşekkür eden mimar Han Tümertekin, “Farklı insan gruplarını yeni biçimlerde yan yana bir araya getirmek ve öngörülemeyen karşılaşmalara olanak sağlamak heyecan verici bir tasarım konusuydu.

Pandemi öncesinde çalışmaya başladığımız bu proje, Venedik Bienali’nde yerini alana kadar çok çeşitli aşamalardan geçti. İlhamını İstanbul’un eşsiz coğrafyasına özel kentsel hareketlilikten, geçiş alanlarından ve günlük seyahatlerden alan ‘Yan Yana’, insanları daha önce bulunmadıkları yerlerde yan yana getirmenin olanaklarını ve potansiyellerini tartışmaya açıyor. Venedik’te, yine bir su kenarında ziyarete açılan bu mekânsal müdahalenin, İstanbul’un bağlamsal bir yeniden yorumlaması olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu. Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız da “Han Tümertekin’le birlikte mimarlık ve sanat sahnesine çıkmak bizim için bir onurdur” dedi.

Lübnanlı mimar ve yazar Hashim Sarkis’in küratörlüğünde hazırlanan ‘Birlikte Nasıl Yaşayacağız?’ temalı Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 21 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.