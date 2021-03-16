Vegan olmaya ‘bahane’ mi arıyorsunuz?

Yeni İnsan Yayınevi ‘Yeşil Politika Serisi'ne Columbia Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesi mezunu olan Sherry F. Colb’un çalışması ‘Vegan Olmak İçin Bahaneler’ başlıklı kitabı ekledi. Halen Cornell Hukuk Fakültesi’nde Profesör olarak çalışmalarını yürüten Colb, bu üniversitede hayvan hakları dersleri veriyor. Kendisi de vegan aktivist olan Nilgün Engin’in Türkçeye çevirdiği bulan eser, vegan tartışmalarına rehber olmaya aday bir çalışma.

‘Sadece Vejetaryen Olmak Yetmez mi?’, ‘Peki Ya İnsan Sağlığı?’ ve ‘Hayvanlar da Diğer Hayvanları Yemiyorlar mı?’ gibi on altı başlıktan oluşan kitap, veganlık hakkındaki klişelere ve basmakalıp sorulara sade ve doyurucu yanıtlar veriyor. Vejetaryenlerin ve naveganların da kitaptaki tartışmalar sayesinde söz konusu meseleler hakkında yeni fikirler edinmelerini sağlıyor.

‘Vegan Olmak İçin Bahaneler’de hayvansal ve bitkisel gıdalar arasındaki farklar, hayvansal gıda olmayan fakat yapımında dolaylı yoldan hayvanların kullanıldığı gıdaları tüketmenin ahlaki boyutları gibi konular işleniyor. Her bir sorun için açıklayıcı çözümler sunuluyor. Colb, eğlenceli ve yalın bir dil kullansa da yer yer eleştirel ve sivri bir anlatımla okuru iğnelemekten de çekinmiyor.





