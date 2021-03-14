‘Veba Geceleri’ne özel video

Yapı Kredi Yayınları’ndan (YKY) yapılan açıklamaya göre, mart ve nisan ayları boyunca YKY’nin sosyal medya hesaplarından aralıklı olarak yayınlanacak videoların ilki 12 Mart Cuma günü paylaşıldı. Bu videoda Pamuk, kitabının yazım sürecine denk gelen pandemiden ve kitabındaki korku temasından bahsetti. Pamuk'un bir sonraki videosu ise 15 Mart Pazartesi günü yayınlanacak.

‘ROMANIM GERÇEK OLDU’

Orhan Pamuk, ilki yayınlanan videoda yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Romanım için pek çok kitap okuyor ve kendime göre araştırmalar yaparak sabırla yazıyordum ki, üçüncü yılın sonunda, yani geçen yıl, koronavirüs salgını başladı. Ve çevremdeki herkes tıpkı benim romanımdaki gibi ölümlerden, söylentilerden, hastalığı kimin getirdiğinden karantinadan, önlemlerden, hastanelerin ve mezarlıkların dolmasından söz etmeye başladı. Romanımda yazdıklarım gerçek olmuştu. Şimdi herkes bana eski salgınları ve bir de şu soruyu soruyordu: O kadar kitap, makale okuduktan sonra koronavirüs salgınının bana öğrettiği yeni bir şey var mıydı? Evet, çok kesin bir cevabım var bu soruya: Korku! Salgın bana acılar içinde ölme korkusu verdi ve onunla baş etmeyi öğretti! Bu korkuyu kitapları okuyarak anlamış ama hayal edememiştim. Bu bilgiyle romanımı bir yıl daha heyecanla telaşla yazarak bitirdim.”