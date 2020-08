Ve bazı edebi şeyler

Selim Bektaş

Aklında dönüp dolaşan romanı yazmak için işinden istifa ederek evine kapanan fakat kalem mesaisi istediği gibi gitmeyen ve üzerindeki iş bulma baskısı sevgilisi tarafından her geçen gün biraz daha körüklenen Veysel Zebub, bir gün bir arkadaşı aracılığıyla gölge yazarlık teklifi alır. Bu gölge yazarlık işi için görüşmeye gittiğinde kendisinden istenenin bir ‘kutsal kitap’ın bir türlü yazılamayan son bölümünü nihayete erdirmek olduğunu öğrenir. Lokomotiflere ilgi duyan ve insanlığı aydınlığa çıkaranın yine lokomotifler olacağına inanan gizli bir dinin temsilcisidir karşısındaki ve kahramanımıza uzattığı bol sıfırlı çek, Veysel Zebub’un aklının çelinmesine yetecektir. Hikâye de bu noktadan sonra hızını alıp, dumanlarını tüttürerek son gaz yoluna devam edecektir.

Yeni nesil edebiyatçıların öne çıkan isimlerinden biri olan ve 2015’te yayımladığı ilk romanı ‘Muz Beyazı’yla dikkat çeken Selim Bektaş’ın yeni romanı ‘Ve Diğer Kutsal Şeyler’in hikâyesini genel çerçevede yukarıdaki birkaç cümleyle özetlemek mümkün. İlerleyen roman boyunca Vesel Zebub’un, ‘kutsal kitap’ı yazmak amacıyla çıktığı tren yolculuğunda başına gelenlerle birlikte eğlenceli bir seyahate çıkarıyor okurlarını yazar. Bu anlamda her şeyden önce keyifli bir roman Bektaş’ın kaleminden çıkan. Veysel Zebub’un arasında kaldığı kadınlar, yazma sıkıntıları, yol boyunca başına gelen kimi aksiliklerle birlikte heyecan dozunu da yeteri kadar almış bir hikâyeye dönüşüyor elimizdeki.

Bunların hepsi bir romana okur elinin gitmesi için önemli ve yeter sebepler. Fakat Selim Bektaş’ın romanı eğlenceli, keyifli ve heyecan dozu yerinde gibi nitelemelerden fazlasını hak ediyor.

En öne koymamız gereken ise Bektaş’ın ‘Ve Diğer Kutsal Şeyler’de yeni anlatım olanaklarının peşine düşerek kaleminden çıkan hikâyeyi olgunlaştırma yoluna gitmesi...

Hareketli bir roman ‘Ve Diğer Kutsal Şeyler’. Fragman benzeri kısa bölümleri, olay akışını güçlendiren ve anlatımı zenginleştiren diliyle birlikte romanda yeni anlatım olanaklarının peşinde dolaşıyor yazar. Her kısa bölümde farklı bir anlatımı deniyor, okuruna deneyimletiyor Bektaş. Romanın çekirdeğine yerleştirdiği ve hikâyenin sesini meydana getiren dünyasının içinde savrulmaktan korkmuyor bu bağlamda. Her bölümün kendi sesini duyurduğu fakat tüm bu çoksesliliğin tek bir sese, romana, ‘Ve Diğer Kutsal Şeyler’e hizmet ettiği bir yapı kurmuş yazar. Bu çoksesliliğin içinden müzik de öykü de felsefe de bilim de şiir de duymak mümkün. Selim Bektaş’ın marifeti tüm farklı renkleri ‘roman’ çatısı altında toplayabilmesinde yatıyor. Yazarın, göndermelerle yüklü dili de bu çoksesliliğin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Kendi sesini de bu çoksesliliğin içinden meydana getiriyor yazar.

Aynı çoksesliliği romanın türler arasındaki gezinişinde de görüyoruz. Her şeyden önce bir yol romanı ‘Ve Diğer Kutsal Şeyler’. Fakat sadece bununla sınırlayamayız çünkü fantastiğe açılan bir kapısı da var hikâyenin. Oyunlu yapısını göz önüne alırsak, hiçbir yere sapmadan postmodern roman dünyasının içine de dahil edebiliriz Bektaş’ın kaleminden çıkanı. Öte yandan karmaşık ilişki ağıyla enteresan bir aşk romanı olarak da okunabilir...

‘Ve Diğer Kutsal Şeyler’, bunların hepsinden parçalar alarak kendi özgün yapısını meydana getirmeyi başarabildiği için güçlü bir roman olmayı başarabilmiş. Absürd ama değil, hayal ama gerçek, fantastik ama aynı zamanda realist...

‘Ve Diğer Kutsal Şeyler’ bunların hepsi ama sadece ve sadece kendisi öte taraftan. Özgün bir yazın deneyimi yaşamak isteyen herkesi tatmin edecek bir roman çıkmış Selim Bektaş’ın kaleminden.



VE DİĞER KUTSAL ŞEYLER

Selim Bektaş

Can Yayınları, 2020

142 sayfa, 21 TL.