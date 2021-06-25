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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Validebağ Korusu’nda yürütmeyi durdurma kararı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Validebağ Korusu’nda yürütmeyi durdurma kararı

Üsküdar Validebağ Korusu’ndaki rehabilitasyon projesinin 21 Haziran’da başlayacağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklamıştı.

Bunun üzerine de mahalle sakinleri korunun yok edileceğini belirterek nöbete başlamıştı. Kendilerine Validebağ Gönüllüleri diyen mahalleli, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açtı.

TELAFİSİ GÜÇ ZARAR OLABİLİR

Dosyayı inceleyen İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararını dün açıkladı. Mahkeme, dava konusu işlemin 1. derece doğal sit alanı ilan edilmiş olan yere ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek niteliğinin bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp yeni bir karar verilene kadar yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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