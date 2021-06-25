Validebağ Korusu’nda yürütmeyi durdurma kararı

Bunun üzerine de mahalle sakinleri korunun yok edileceğini belirterek nöbete başlamıştı. Kendilerine Validebağ Gönüllüleri diyen mahalleli, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açtı.

TELAFİSİ GÜÇ ZARAR OLABİLİR

Dosyayı inceleyen İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararını dün açıkladı. Mahkeme, dava konusu işlemin 1. derece doğal sit alanı ilan edilmiş olan yere ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek niteliğinin bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp yeni bir karar verilene kadar yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi.

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