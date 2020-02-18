'Üzüm'ün Gelişim Günlükleri' raflarda

'Üzüm’ün Tuvalet Kitabı-Anne Bitti!', 'Üzüm’ün Uyku Kitabı-Tatlı Rüyalar Üzüm…' ve 'Üzüm’ün Beslenme Kitabı-Afiyet Olsun Üzüm!' raflarda yerini aldı. Çocuklar için eğitici, öğretici ve eğlenceli çok sayıda öykü kitabını kaleme alan yayıncı ve yazar Işıl Erverdi ile uzman psikologlar İrem Akın ve Duygu Karaer’in hazırladığı 'Üzüm’ün Gelişim Günlükleri' serisiyle ebeveynler, çocuklarının gelişimi için

gerekli bilgilere sahip olurken, çocuklar da gelişimlerini ilgilendiren konularda eğlenerek farkındalık elde ediyor.

Kumdan Kale etiketiyle yayımlanan, 'Üzüm’ün Gelişim Günlükleri'; ebeveynlerin, beslenme, tuvalet ve uyku gibi çocuklarının gelişimini ilgilendiren alanlarda bilgi sahibi olmasına hizmet ederken çocukları da hem eğitiyor hem de Üzüm’ün hikâyeleriyle eğlendiriyor.