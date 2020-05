Uyku saatleri boşa geçen saatler değildir!

Uykusuzluk, çağımızın en yaygın hastalıklarından biri. Kimileri az uyumakla övünedursun, bilim dünyası az uyumanın hiçbir faydası olmadığı görüşünde çoktan birleşti.

Dünyaca ünlü The Huffington Post’un kurucu ortağı, Thrive Global’in kurucusu ve CEO’su, gazeteci, multimilyoner, networker, eski politikacı ve yazar Arianna Huffington da az uyuyup çok çalışmayı başarının anahtarı olarak gören isimlerdendi. Ta ki Nisan 2007’de bedeni pes edene, bir anda yere yığılmasıyla yüzü kanlar içinde kalana kadar...

Huffington, o günden bugüne uykusuzluğu hem kendi dünyasında çözdü hem de bu hastalığı araştırmalarının merkezine alarak konuyla ilgili konferans ve paneller verdi, onlarca kitap kaleme aldı. ‘Thrive/Başarı İçinizdedir’le büyük ses getiren Huffington, uykusuzluk sorununu yeni kitabı ‘Uyku Devrimi/Hayatınızı Her Gece Değiştirin’in merkezine alıyor.





Time dergisinin ‘Dünyanın En Etkili 100 İnsanı’ ve Forbes’un ‘En Güçlü Kadınlar’ listelerinde yerini alan Huffington, bir salgın hastalık olarak tanımladığı uykusuzluğu iki bölümde masaya yatırıyor. ‘Uyandırma Alarmı’ başlıklı ilk bölümde uykunun yüzyıllar içinde toplumların hayatları ve kültürlerindeki yerini, bu yerin geçirdiği değişimleri inceliyor; bir zamanlar Romalılar ve Yunanların kendi uyku tanrıları olduğu dönemler yaşanmışken Thomas Edison, Vladimir Nabokov, Napolyon ve daha nicelerinin alkışlamasıyla az uyumanın nasıl da övünülecek bir hale geldiğini gösteriyor. Derken yazar başlıyor verileri, araştırma bulgularını sıralamaya...

Uykusuzluğun nezleye yakalanma oranını, kanserin yayılma hızını, kısırlık ihtimalini, normal doğumda risk ihtimalini, obezite ve diyabete yakalanma ihtimalini artırdığını dünyanın önemli üniversitelerindeki araştırmaların sonuçlarına dayanarak paylaşan Huffington bu bölümde ayrıca insomnia, huzursuz bacak sendromu, uyku felci, patlayan kafa sendromu ve uyku apnesini de uzman açıklamaları eşliğinde anlatıyor.

Sağlık sorunlarını artırmadaki riskleri bir yana, kendi başına bir sağlık sorunu olan uykusuzluk bugün uyku ilacı sektörünün dünyadaki en büyük ilaç sektörlerinden biri haline gelmesine yol açtı. Konuyu buradan da yakalayan yazar, sektördeki onlarca ilacı tek tek inceleyerek yan etkilerini anlatıyor, bu ilaçların neden olduğu ölümleri, cinayetleri ya da büyük kazaları yaşayanların anlatımlarıyla okura sunuyor.

Öte yandan son yıllarda birçok büyük markanın, çalışanlarının uyuma süresi arttıkça işteki verimlerinin arttığını görmelerinin ardından bu konuda yapmaya başladıkları yeni düzenlemelere de örnekler veriyor. ‘Uyku Devrimi’nin ikinci bölümü olan ‘İlerleyebilmek’te, bugünün küresel bir sorunu haline gelen uykusuzlukla mücadelede bireylerin, kurumların ve ülkelerin atmaya başladığı ve atmaları gereken adımlar detaylıca anlatılıyor.

Uyku sorunu yaşayanların cevap aradıkları birçok soru var: Hangi yaş için kaç saat uyku gerekir? Bebeklerin gece uykularını almaları nasıl sağlanır? İnsanlar neden birlikte uyur? Partnerle uyumanın avantajları ya da dezavantajları neler? Partneriniz horluyorsa ne yapmalısınız? Daha sağlıklı bir uyku için ne yapmalı? Gün içinde şekerleme yapmanın faydaları neler? Huffington ikinci bölümde, yaptığı araştırmalarla bu soruları da yanıtlıyor. ‘Ekler’ bölümünde Oxford Üniversitesi doktorlarının hazırladığı Uyku Kalitesi Anketi, uykuya dalmanıza yardımcı olacak rehberli meditasyonlar, dünyanın her yerinde sayıları artan Uyku Otelleri ve uyku kalitesini artıracak yataklarla ilgili bilgiler yer alıyor. Tüm bunların sonunda haklı olarak, ne kadar az uyuduğumuzla övünmeyi bırakmamızın ve bunun yerine ne kadar çok uyuduğumuzla övünmeye başlamamızın zamanının geldiğini savunan Huffington’ın kitabı, henüz ilk bölümlerinden itibaren bir uyku disiplini vereceğini hissettiriyor.



UYKU DEVRİMİ

HAYATINIZI HER GECE DEĞİŞTİRİN

Arianna Huffington

Çeviren: Zeynep Koçak

Doğan Kitap, 2020

360 sayfa, 38 TL.