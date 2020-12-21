‘Umut Kapısı’ yeniden yapılacak

Ünlü heykeltıraş Prof. Dr. Meriç Hızal (77), 28 yıl önce Üsküdar İskele Parkı’na yaptığı ‘Umut Kapısı’ adlı anıt-heykelin kendisinden izin alınmadan yıkılıp yok edildiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı davayı kazandı. Mahkeme ‘Umut Kapısı’ adlı eserin orijinal projesine uygun olarak yeniden umuma arz edilmesi için İBB tarafından eski haline getirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, 100 bin lira manevi tazminatın 2 yıllık faiziyle birlikte İBB tarafından Prof. Hızal’a ödenmesine hükmetti.

UMUT KAPISI YOK EDİLDİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davada, Meriç Hızal’ın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin heykel bölümünde ‘profesör’ unvanını alan ilk kadın öğretim üyesi olduğu ifade edildi. Prof. Dr. Meriç Hızal’ın 1992 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan İstanbul Açık Alanlara Üç Boyutlu Sanat Yapıları Yerleştirme Etkinliği konulu yarışmaya davet edildiğinin belirtildiği dilekçede, “Prof. Hızal, 32 sanatçının 55 yapıtla katıldığı yarışmada jüri tarafından ödüllendirilen iki sanatçıdan birisi olarak ‘Umut Kapısı’ isimli anıt-heykelini Üsküdar İskele Parkı’nda meydana getirmiştir. ‘Umut Kapısı’ adlı yapıt, 10 Mart 1993 tarihli sözleşme ile Üsküdar İskele Parkı’nda yuvarlak form verilmiş yeşil alanda uygulanmıştır. Taraflar arasındaki sözleşmede anıt-heykelin maliyetinin 565 bin lirayı geçmeyeceği öngörülmüştür. Yaklaşık 26 yıl Üsküdar İskele Parkı’nda bulunan ‘Umut Kapısı’ adlı sanat eseri, davalı İBB tarafından 2018 Ağustos ve Eylül ayında yıkılarak Prof. Meriç Hızal’ın rızası alınmadan ‘yok’ edildiği ihbarı gelmiştir” denildi.

MAHKEME HAKLI BULDU

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Prof. Dr. Meriç Hızal’ın avukatı ile davalı İBB avukatı katıldı. Meriç Hızal’ın avukatı, davanın kabulünü talep etti. Davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin avukatı ise davanın reddini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, Prof. Hızal’ı haklı buldu.

Mahkeme, davalı İBB’nin 100 bin lira manevi tazminatın iki yıllık faiziyle birlikte Prof. Meriç Hızal’a ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, dava konusu ‘Umut Kapısı’ adlı eserin davalı İBB tarafından yeniden eski haline getirilmesine karar verdi. Mahkeme, ‘Umut Kapısı’ adlı eserin orijinal projesine uygun olarak, yeniden umuma arz edilmesi için gereken tüm gider ve harcamaların davalı İBB tarafından karşılanmasını hükmetti.