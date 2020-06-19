'Umudun Kanadında' bir göç yolculuğu

Yapımcılığını Zehra Yılmaz’ın, yönetmenliğini Ümran Safter’in yaptığı uzun metraj belgesel film 'Umudun Kanadında' Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapsamında online gösterime açıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde özel bir seçki hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, festival kapsamında gösterilen 'Umudun Kanadında' IŞİD saldırıları nedeniyle Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası’na geçmeye çalışırken bindikleri botları batan biri çocuk, beş Iraklı mültecinin dört yıla yayılan hayatta kalma mücadelesini Zehra Yılmaz’ın gözünden anlatıyor.

2015 yılında IŞİD saldırıları nedeniyle Türkiye’nin sahil kasabası Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmeye çalışan beş Iraklı Kürt mülteci botları denize gömülse de hayatta kalmayı başardı. Peki bu beş kişinin hayallerine ne oldu? Yeni bir hayat kurabildiler mi?



Film, teknede mültecilerle birlikte olan ve bu yüzden Kos Adası’nda gözaltına alınan Zehra Yılmaz’ın kader ortaklığı yaptığı beş mülteciyi arama hikâyesi. Zehra Yılmaz dört yıl boyunca beş mültecinin izini tüm Avrupa’da sürerken binlerce kilometre yol kat etti, araştırması onu İran’a Irak’a, Doğu Avrupa ülkelerine, Almanya ve Finlandiya’ya götürdü, hınca hınç mülteci dolu trenlerle seyahat etti, yolu insan kaçakçılarıyla kesişti. Dört yıl boyunca mültecilerin hayal kırıklıklarına, acılarına ve umutlarına tanıklık etti.

Kurgu yönetmenliğini Ömer Leventoğlu'nun, ortak yapımcılığını Suraj Sharma'nın, proje koordinatörlüğünü İlker Görenel'in üstlendiği filmin görüntülerini Orkun Telli, Adem Keleş, Ceyhun Bür ve Umut Özçelik çekti. Filmin ses tasarımını ise Emir Kocatepe yaptı.

Belgesel, Madrid Uluslararası Film Festivali’nin de seçkisine girdi ve üç dalda ödüle aday gösterildi.

Filmi festivalin web sayfasında ücretsiz izleyebilirsiniz:

https://migrationff.com/tr/