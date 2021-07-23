Ümit Ünal çocukları büyülü bir âleme götürüyor

Ümit Ünal’ın yazıp yönettiği filmler sinemamızda apayrı bir yere sahip. Son olarak ‘Aşk, Büyü vs.’ ile yurtiçinde ve yurtdışında pek çok ödüle layık görülen sanatçının ‘Teyzem’, ‘Hayallerim Aşkım ve Sen’, ‘Arkadaşım Şeytan’, ‘Piano Piano Bacaksız’ ve ‘9’ gibi unutulmaz filmlerde imzası var. Dolayısıyla çocuklar için yazıp resimlediği ilk kitabı da filmleri gibi sabırsızlıkla bekleniyordu. ‘Ada ile Böcü’yü elinize aldığınız an, bu bekleyişe fazlasıyla değdiğini hissediyorsunuz. Anlatım, yaratıcılık ve kurgu ustalığını çocuk edebiyatının kendine has özelliklerini es geçmeden hikâyesine taşımış Ünal. Edebi tadı ve hayal gücünü ön plana çıkaran, didaktiklikten uzak yaklaşımı, çocuk okurları ne denli önemsediğinin ispatı. Yine kendisine ait ‘Mahlukat Bahçesi’ sergisindekine benzer mahluklarla dolu çizimleriyse rüya ile gerçeklik arasında büyülü bir âleme sürüklüyor okurları.

Sanatçı çocuklara “İstanbul’un en sevdiğim mekânları” dediği vapurlardan sesleniyor ve kar altındaki şehirde rüya gibi bir yolculuğa çıkarıyor onları. Ada ile babaannesi birazdan kalkacak vapurda sıcacık bir köşe buluyorlar kendilerine. Vapurun tek yolcusu onlar değil elbette; zürafalar, flamingolar, gergedanlar, filler... Hepsi de çiftler halinde. Ada bir yandan hayretle onları izlerken bir yandan da içinde yükselen yalnızlık hissini bastırmaya çalışıyor.

Ve tam o sırada son bir yolcu beliriyor iskelede; ne insana ne de hayvana benzeyen, renkli bir çalı gibi dizlerine kadar uzanan saçı ve sakalıyla karmakarışık bir yumağı andıran bir Böcü. Ama o da nesi? Böcü yalnız ve yalnızların vapura binmesi yasak!

Ümit Ünal, Böcü karakteri üzerinden şu ya da bu özelliğine bakıp yargıladığımız, yadırgadığımız, dışladığımız tüm ötekileri kucaklarken çocukları onlara daha yakından bakmaya ve yaşamda yer açmaya davet ediyor.



ADA İLE BÖCÜ

Ümit Ünal

Doğan Egmont, 2021

44 sayfa, 35 TL.

















KİTAP NEREDE? KÖPEK KAPTI...

Telma Guimaraes’in çocukken dilinden düşürmediği bir tekerlemeden esinlenerek yazdığı ‘Buradaki Kitap Nereye Gitti?’ birbirinden güzel illüstrasyonlarla dolu bir oyun aynı zamanda. Tekerlemenin ülkemizdeki “Komşu komşu, hu!” diye başlayan versiyonunu bilmeyen yoktur. Nerede olduğunu merak edip peşine düştüğümüz Kara Kedi’nin yerini Guimaraes’in hikâyesinde bir kitap alıyor ve komik mi komik bir kovalamaca başlıyor ki katılmamak mümkün değil.

Köpek kitabı kapıp kedinin peşine, kedi farenin, fare kuşun, kuşsa solucanın peşine düşüyor. Çocuklar buraya kadar adı geçen karakterleri ararken rengârenk sayfalar arasında kayboluyor, okuma süreci harika bir oyuna dönüşüyor.

Ancak hikâye bu kadarla kalmıyor. Hayvanlar birbirini kovalayadursun, büyükbaba elinde bir demet çiçekle torununa mısır patlatmakta olan büyükanneyi arıyor. Peki torun ne mi yapıyor? Onu da aramızdan kovalamacaya katılanlar bulsun.



BURADAKİ KİTAP

NEREYE GİTTİ?

Telma Guimaraes

Resimleyen: Jana Glatt

Çeviren: Sezen Kiraz

Bilgi Çocuk, 2021

48 sayfa, 28 TL.