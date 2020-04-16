‘Ulysses’in çevirmeni Erkmen koronavirüse yenildi

Nevzat Erkmen, 1931’de İzmir’de doğdu. İzmir Karataş Ortaokulu, İnönü (şimdiki Namık Kemal) Lisesi ve İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursunu kazanarak New York Üniversitesi’nde Pedagoji dalında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan Nevzat Ermen, World Puzzle Federation’ın (Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu) kurucuları arasında yer almıştı. 1992-2005 arasında Türk Beyin Takımı’nın kaptanlığını yapmış ve Beyin Olimpiyatları’nda Türkiye’ye dünya üçüncülüğü kazandıran Ermen, aynı zamanda uzun yıllar Türkiye Schweppes’de üst düzey yöneticilik yapmıştı.

1980 yılından itibaren uzun yıllar Cuhmuriyet Gazetesi’nde Zekâ Oyunları köşesini yöneten Nevzat Erkmen, 1983’te psikanaliz, erotoloji, anlambilim, Geştalt Yaklaşımı, eski Meksika şamanlarının sonuncusu Don Juan’ın öğretileri, zen, yoga ve taoculuk birikimlerini paylaşmak amacıyla Söz Yayın Oyunajans’ı (www.sozyayin.com) kurdu. Öykülerini topladığı ‘Apartman Aşkları’nı ve başta Carlos Castaneda’dan yaptıkları olmak üzere pek çok çevirisini bu yayınevinden çıkardı. ‘Türk Dilinin Uyak (Kafiye) Sözlüğü’nü hazırladı, Jack Kerouac’ın ‘Zen Kaçıkları’ ve Şeyh Nefzavi’nin ‘Itırlı Bahçe’sini Türkçeye çevirmişti.

Çevirisi en zor metinlerden biri kabul edilen James Joyce’un bilinçaltı tekniğiyle yazdığı ‘Ulysses’i (YKY, 1996) yaklaşık dört yılda ilk kez tam metin olarak Türkçeye çeviren Erkmen, bu zorlu çevirisiyle 1996’da The International James Joyce Foundation üyeliğine kabul edilmiş, İrlanda Cumhurbaşkanı tarafından bir mektupla taltif edilmiş, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Yılın Çevirmeni ödülünü kazanmış, 1998’de James Joyce Centre tarafından Dublin’de düzenlenen Bloomsday etkinliklerine katılmıştı.