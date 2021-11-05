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‘Ucuz Roman’ pahalı NFT

#Quentin Tarantino#Ucuz Roman#NFT
‘Ucuz Roman’ pahalı NFT

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Ucuz Roman (Pulp Fiction) filminin sahnelerini ve elyazısı senaryosundan bazı bölümleri NFT olarak satacağını açıkladı.

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DÜNYACA ünlü Hollywood yönetmeni Quentin Tarantino 1994 yapımı kült filmi ‘Ucuz Roman’ın (Pulp Fiction) daha önce görülmemiş 7 sahnesini NFT formatında açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

Sahnelerin yanı sıra filmin elyazısıyla kaleme alınmış orijinal senaryosundan bölümler ve Tarantino’nun sesli özel yorumları da NFT’lerde yer alacak.

‘Ucuz Roman’ pahalı NFT

NFT’ler, veri gizliliğine sahip blockchain ağı olan Secret Network (SCRT) üzerinde oluşturuldu. Bu sayede NFT’leri sadece satın alan kişiler görebilecek. İsteyenler NFT’leri herkesin erişimine açabilecek.
Secret Network, Tarantino’nun yorumlarının ‘filme ve yaratıcısına dair sırları’ açığa çıkaracağını bildirdi. Tarantino da yaptığı açıklamada, “Ucuz Roman’daki bu özel sahneleri hayranlara sunmaktan dolayı heyecanlıyım” diye konuştu.

Independent Türkiye’nin haberine göre OpenSea adlı dijital pazarda düzenlenecek açık artırmanın tarihi henüz belli değil.

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#Quentin Tarantino#Ucuz Roman#NFT

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