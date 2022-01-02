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TYB’nin ‘şiir’ ödülü Adem Turan’ın

#Adem Turan#Türkiye Yazarlar Birliği#Şiir Ödülü
TYB’nin ‘şiir’ ödülü Adem Turan’ın

Türkiye Yazarlar Birliği’nin “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri” sahiplerini buldu. Şiir dalında Adem Turan, ‘Mangan Mangan Gün Batarken Gün Doğumu’ adlı kitabıyla ödül aldı.

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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), kuruluşunun 43’üncü yılında 40’ıncısını düzenlediği “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”nin sahiplerini belirledi. TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, TYB Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında 29 kategoride ödül alan isimleri açıkladı. Arıcan, “40 yıllık bir birikim ve tecrübeyle, yıl içinde yönetim kurulumuzun kapsamlı araştırmalarının yanı sıra ülkemizin seçkin gazeteci, yazar, çevirmen, editör, şair ve eleştirmenlerinin görüş ve önerilerinden de yararlanılarak eser sahibinin dünya görüşü ve ideolojine bakılmaksızın yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını belirliyoruz. Eserleri takip edip değerlendirirken deneyimli, tecrübeli edebiyatçıların yanı sıra mutlaka gençlerin çalışmalarına da yer veriyoruz. Bu vesileyle son 40 yıldır edebiyata, sanat ve kültürümüze ‘yeni kan’ diyebileceğimiz isimleri kazandırdık” ifadelerini kullandı.

KİMLER ALDI

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Hikaye dalında Selma Aksoy Türköz, şiir dalında Adem Turan, roman dalında İlknur Demirci, deneme dalında Selvigül Kandoğmuş Şahin, fikir dalında Murat Erol, araştırma dalında Sait Mermer, inceleme dalında Murat Çelik, dil dalında Atilla Şentürk, edebi tenkit dalında Yılmaz Daşcıoğlu, hatıra dalında Mehmet Kahraman, gezi dalında Taha Kılınç, şehir kitapları dalında Bilal Can, tercüme dalında Ayşe Işın Kirenci, biyografi dalında Rıfat Yörük, çocuk edebiyatı dalında Tuğba Çoşkuner, basın/fıkra dalında Ergün Diler, Türk müziği dalında Ender Doğan, halk kültürü dalında Doğan Kaya, klasik sanatlar-hat dalında Fatih Özkafa ödüllerin sahibi oldu. TV Belgesel dalında Tarihin Efsaneleri, TV dizi dalında Kıbrıs: Zafere Doğru, sinema dalında Komşuluk Halleri, kamu yayıncılığı dalında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yayınları ödüle layık görüldü.

Beşir Ayvazoğlu, Yavuz Bülent Bakiler ve Necmettin Turinay ise üstün hizmet kategorisinde ödül aldı.

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#Adem Turan#Türkiye Yazarlar Birliği#Şiir Ödülü

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