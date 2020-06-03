TÜYAP Kitap Fuarı'nın onur yazarı Nazlı Eray

Nazlı Eray

Bu sene 31 Ekim-8 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı Nazlı Eray. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan fuarın teması ise 'Kitabın Büyülü Dünyası' olarak belirlendi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günleri gerçekleştirilecek. Türkçe edebiyatın üretken kalemlerinden Nazlı Eray’ın katılımıyla fuar boyunca çeşitli söyleşi, panel ve etkinlik düzenlenecek. TÜYAP tarafından yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir de anı kitabı hazırlanıyor. Fuarın teması ise fantastik edebiyattan bilim kurguya edebiyatın büyülü gerçekçilik akımına odaklanacak şekilde 'Kitabın Büyülü Dünyası' olacak.