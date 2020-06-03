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Kitap Sanat
Haber Giriş: 03.06.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

TÜYAP Kitap Fuarı'nın onur yazarı Nazlı Eray

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TÜYAP Kitap Fuarı'nın onur yazarı Nazlı Eray
Nazlı Eray
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31 Ekim-8 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı Nazlı Eray olacak.

Bu sene 31 Ekim-8 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı Nazlı Eray. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan fuarın teması ise 'Kitabın Büyülü Dünyası' olarak belirlendi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günleri gerçekleştirilecek. Türkçe edebiyatın üretken kalemlerinden Nazlı Eray’ın katılımıyla fuar boyunca çeşitli söyleşi, panel ve etkinlik düzenlenecek. TÜYAP tarafından yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir de anı kitabı hazırlanıyor. Fuarın teması ise fantastik edebiyattan bilim kurguya edebiyatın büyülü gerçekçilik akımına odaklanacak şekilde 'Kitabın Büyülü Dünyası' olacak.

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