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Tuvallerde İstanbul

#Sergi#ARTAM Antik A.Ş.#Istanbul
Tuvallerde İstanbul

Artam Antik A.Ş., 40’ıncı yıl etkinlikleri kapsamında ‘İstanbul’ temalı büyük bir sergiyi izleyiciyle buluşturuyor.

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Fausto Zonaro’dan Germain Fabius Brest’e, Hoca Ali Rıza’dan Hikmet Onat’a değin klasik resmin büyük ustalarının yapıtlarının yer alacağı ‘Tuvallerde İstanbul’ adlı sergi, İstanbul’un geçmişini günümüze taşıyor.

BELGESEL NİTELİĞİNDE

100 yıl sonra gün ışığına çıkan Şevket Dağ’ın ‘Ayasofya’ konulu eseri ilk kez bir sergide izleyiciler ile buluşuyor. Kapalı Çarşı, Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet, Kız Kulesi, Beyazıt, Göksu Deresi, Yeşilköy ve Boğaz’ın, İstanbul’un tepelerinden tuvallere taşınmış betimlemeleri serginin önce çıkan eserleri arasında. 26 Kasım – 22 Aralık tarihleri arasında açık olan sergide 1600’lü yıllardan 1900’lerin sonlarına tarihlenen tablolar yer alıyor.

Adeta bir belgesel niteliğini taşıyan sergi, bir yanıyla bugün kentin artık unutulmaya yüz tutmuş köşelerini ve güzelliklerini ortaya koyarken İstanbul’a dair bir bellek de sunmuş oluyor.

Sergi Maçka’da bulunan Antik Palace Hünkar salonunda görülebilir.

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#Sergi#ARTAM Antik A.Ş.#Istanbul

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