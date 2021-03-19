Tuval olarak insan yüzü

İnsan yüzünü bir sergi alanı gibi kullanan Dreambox, resim, mimari, sinema, müzik gibi kültür sanat çalışmalarını yeni bir alana taşıdı. Ajansının ‘Culture Express’ programı için hazırladığı jenerik ve branding çalışması ödül getirdi. Projenin konseptini oluştururken “Kültür ve sanatın esası insandır” fikrinden yola çıkan ajans, insan yüzünü bir sahne alanı gibi kullandı. Resim, müzik, mimari, sinema, seyahat gibi kültür sanat temalarını yansıtmak için özel makyaj tasarımları uygulandığı çalışmada makyaj uygulamalarını Natalia Pavlova, fotoğraf çekimlerini Alexandre Kholkov üstlendi. Moskova’da yürütülen çekimlerin ardından çalışma tüm dünyada yayımlandı.

Promax Asia’nın televizyon, radyo ve interaktif medyanın çeşitli kollarında her yıl verdiği ödüllerin kazananları arasında dünya devleri HBO, TNT, Walt Disney, Fox, Sony gibi markalar da yer alıyor.





'KENDİ BAŞINA BİR SANAT ESERİ DİYEBİLİRİZ'

Multi-disipliner kreatif ajans Dreambox’ın kurucu ortağı ve yönetici kreatif direktörü Çağrı Öztoksoy, ödülü “Bizim için büyük bir gurur kaynağı. Çalışmamızda hiçbir post-prodüksiyon ve bilgisayar destekli animasyon tekniği kullanmadık. Kendi başına bir sanat eseri diyebiliriz” sözleriyle değerlendirdi.