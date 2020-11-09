Türkiye'den dört grup Londra Caz Festivali'nde

İstanbul Kültür A.Ş.'nin desteğiyle İstanbul'da farklı lokasyonlarda kaydedilen etkileyici performanslar, 21 Kasım'da Londra Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek online etkinlikte izlenebilecek. Festival bu sene pandemi nedeniyle, başka birçok festival ve etkinlik gibi online platformlara taşındı.

Kariyerlerinin 55. yılını kutlayan Türk müzik tarihinin efsanevi gruplarından Moğollar'ın performansı, aralık ayında yayınlanacak yeni albümlerinin de habercisi! Dünyaca ünlü Artone Studio'larında, direct - to - disc teknolojisiyle kaydedilen 'Anatolian Sun Pt. 1 & Pt. 2', grubun konser performanslarına en yakın kayıtları olma özelliğini taşıyor. Herhangi bir düzenleme yapılmadan tek seferde ve tamamen canlı kaydedilen albüm, Gülbaba Records & Night Dreamer Records etiketiyle 11 Aralık'ta plak formatında ve dijital olarak yayınlanacak.

Ayrıntılı bilgi almak ve konserleri ücretsiz olarak izlemek için https://efglondonjazzfestival.org.uk/events/istanbul-psychedelic link'ine tıklayabilirsiniz.