‘Türkiye kitap okumuyor’ şehir efsanesi

Aynı zamanda Profil Kitap’ın sahibi olan Türkiye Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, Twitter üzerinden paylaştığı videoda Türkiye’de üretilen kitap sayılarını yıl yıl açıklayarak, ‘Türkiye kitap okumuyor’ söyleminin yıkılan bir şehir efsanesi olduğunu vurguladı. Bazı rakamlar da paylaşan Üstün, “Türkiye kitap okuyor. ‘Türkiye kitap okumuyor’ söylemi yıkılan bir şehir efsanesidir. Ülkemiz ciro bazında dünyada 16’ncı sırada, yeni başlık üretmede dünyada 6’ncı sıradayız. İtalya’yı çoktan geçtik, Fransa’yla kafa kafayayız. Önümüzdeki yıllarda bu tür rekorları daha fazla geliştireceğiz, daha fazla kitap yayımlayacağız ve daha fazla hep birlikte kitap okuyacağız” dedi.

PANDEMİYE RAĞMEN

Üstün, açıkladığı rakamların ayrıntılarını Hürriyet’le paylaştı. Kitap yayıncılığında 9 milyar lira yıllık ciroyla Türkiye’nin dünyada 2018 yılına kadar 11’inci sırada olduğunu anlatan Üstün, “Ancak 2018 yılında dövizde yaşanan dalgalanma nedeniyle ciro bazında dünyada 16’ncı sıraya düştük. Bu Euro-dolar-TL farkından kaynaklanıyor. Aslında her ülkenin kendi ekonomisi çerçevesinde bakmak lazım. Türkiye yılda 70 bin yeni başlık adediyle Fransa’yla kafa kafaya. Yılda 9 milyar lira ciro. Salgına rağmen bu böyle. Benim de en çok şaşırdığım nokta bu oldu. Yayıncılar olarak mart ayında dükkanları kapattık. Restorancı nasıl zorluk yaşadıysa biz de aynısını yaşadık. Geçen yıl temmuz ayında 55 milyon kitap basılmıştı Türkiye’de. Bu rekordu. Biz bu rekor 10 yıl daha kırılmaz derken eylül ayında yeni rekor geldi. Bu yıl temmuz ayında ise 60 milyonu geçtik. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Türkiye’de kitap okunmasa kimse bu kadar kitap basmaz. Üretip depoya atılmış olsa kimse ayakta kalamazdı” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE YIL YIL KİTAP BASIM ADEDİ

2011: 289 milyon

2011: 289 milyon

2012: 293 milyon

2013: 330 milyon

2014: 344 milyon

2015: 384 milyon

2016: 405 milyon

2017: 408 milyon

2018: 411 milyon

2019: 424 milyon

Not: Bu rakamların üzerine her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz dağıttığı 240 milyon adet ders kitabı ile 200 milyon adet bandrolsüz (48 sayfaya kadar) eğitim kitabı eklendiğinde Türkiye’de yıllık kitap üretim rakamı 850 milyon adete ulaşıyor.