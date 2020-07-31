‘Türkiye kitap okumuyor’ şehir efsanesi
Türkiye Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, yaygın bir inanış olan ‘Türkiye kitap okumuyor’ söyleminin bir şehir efsanesi olduğunu belirterek “Türkiye kitap okuyor. 2019’da 850 milyon adet kitap basıldı. 2020’nin sadece temmuz ayında 60 milyon kitap basıldı ve tüm zamanların rekorunu kırdık” diyor.
Aynı zamanda Profil Kitap’ın sahibi olan Türkiye Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, Twitter üzerinden paylaştığı videoda Türkiye’de üretilen kitap sayılarını yıl yıl açıklayarak, ‘Türkiye kitap okumuyor’ söyleminin yıkılan bir şehir efsanesi olduğunu vurguladı. Bazı rakamlar da paylaşan Üstün, “Türkiye kitap okuyor. ‘Türkiye kitap okumuyor’ söylemi yıkılan bir şehir efsanesidir. Ülkemiz ciro bazında dünyada 16’ncı sırada, yeni başlık üretmede dünyada 6’ncı sıradayız. İtalya’yı çoktan geçtik, Fransa’yla kafa kafayayız. Önümüzdeki yıllarda bu tür rekorları daha fazla geliştireceğiz, daha fazla kitap yayımlayacağız ve daha fazla hep birlikte kitap okuyacağız” dedi.
PANDEMİYE RAĞMEN
Üstün, açıkladığı rakamların ayrıntılarını Hürriyet’le paylaştı. Kitap yayıncılığında 9 milyar lira yıllık ciroyla Türkiye’nin dünyada 2018 yılına kadar 11’inci sırada olduğunu anlatan Üstün, “Ancak 2018 yılında dövizde yaşanan dalgalanma nedeniyle ciro bazında dünyada 16’ncı sıraya düştük. Bu Euro-dolar-TL farkından kaynaklanıyor. Aslında her ülkenin kendi ekonomisi çerçevesinde bakmak lazım. Türkiye yılda 70 bin yeni başlık adediyle Fransa’yla kafa kafaya. Yılda 9 milyar lira ciro. Salgına rağmen bu böyle. Benim de en çok şaşırdığım nokta bu oldu. Yayıncılar olarak mart ayında dükkanları kapattık. Restorancı nasıl zorluk yaşadıysa biz de aynısını yaşadık. Geçen yıl temmuz ayında 55 milyon kitap basılmıştı Türkiye’de. Bu rekordu. Biz bu rekor 10 yıl daha kırılmaz derken eylül ayında yeni rekor geldi. Bu yıl temmuz ayında ise 60 milyonu geçtik. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Türkiye’de kitap okunmasa kimse bu kadar kitap basmaz. Üretip depoya atılmış olsa kimse ayakta kalamazdı” diye konuştu.
TÜRKİYE’DE YIL YIL KİTAP BASIM ADEDİ
- 2011: 289 milyon
- 2011: 289 milyon
- 2012: 293 milyon
- 2013: 330 milyon
- 2014: 344 milyon
- 2015: 384 milyon
- 2016: 405 milyon
- 2017: 408 milyon
- 2018: 411 milyon
- 2019: 424 milyon
Not: Bu rakamların üzerine her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz dağıttığı 240 milyon adet ders kitabı ile 200 milyon adet bandrolsüz (48 sayfaya kadar) eğitim kitabı eklendiğinde Türkiye’de yıllık kitap üretim rakamı 850 milyon adete ulaşıyor.
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