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Türk Tarih Kurumu’ndan Süheyl Ünver Sanat Koleksiyonu

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#Türk Tarih Kurumu#Süheyl Ünver Sanat Koleksiyonu#Sanat
Türk Tarih Kurumu’ndan Süheyl Ünver Sanat Koleksiyonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 09:50

Hekim ve akademisyen kimliğinin yanı sıra kültür ve sanat alanında da eserler veren Süheyl Ünver’in şahsi emeğiyle oluşturduğu ve Türk Tarih Kurumuna bağışladığı sanat koleksiyonu, Kurum tarafından 4 cilt hâlinde yayımlanmıştır.

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Suluboya/karakalem resim grupları başta olmak üzere, çeşitli klasik hat örnekleri, tuğralar, kûfî hatlar ve tezyinî yazılar yanı sıra, tezhipler, minyatürler, klasik cilt kapaklarından toplanmış örnekler, çiçek ve çini desenleri ile muhtelif konulu imzalı çizimler ve tasarımların bulunduğu 1219 parçalık sanat koleksiyonu, Ünver’in eserlerinin yanı sıra onun hayatında çok özel bir yeri olan ressam Hoca Ali Rıza Bey, Edirneli Dr. Rıfat Osman Bey, yetişmesine amil olduğu Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu ve yüksek mimar Bedri Kökten gibi isimlerin resim, çizim ve kroki gibi değerli eserlerini de içermektedir.

Gülbün Mesara tarafından yayına hazırlanan ve Ersu Pekin tarafından tasarlanan eser, Ünver’in zengin koleksiyonun Kent Görünümleri, Kitap Sanatları ve Hat, Mimari Süslemeler ve Diğer Sanatçıların Eserleri başlıklarıyla okura sunulduğu 4 ciltten oluşmaktadır. 2022 yılında baskısı yapılan eser, Ünver’in Türk Tarih Kurumunda bulunan sanat koleksiyonunun tamamını içermektedir.

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#Türk Tarih Kurumu#Süheyl Ünver Sanat Koleksiyonu#Sanat

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