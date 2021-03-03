Türk sineması Berlin’de tanıtılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen festivalin Avrupa Film Pazarı Türkiye bölümünde 2020 ve 2021 yıllarında üretilen ya da yapımı devam eden uzun metraj kurmaca ve belgesel filmler ile kısa metraj filmler görücüye çıkıyor. Yönetmen Ferit Karahan’ın ‘Okul Tıraşı’ filmi bu yıl festivalin ‘Panorama’ bölümünde yer alıyor.