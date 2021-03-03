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Kitap Sanat
Haber Giriş: 03.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türk sineması Berlin’de tanıtılıyor

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Türk sineması Berlin’de tanıtılıyor

Avrupa’nın önde gelen film festivallerinden biri olan 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde bu yıl yine Türk sineması da tanıtılıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen festivalin Avrupa Film Pazarı Türkiye bölümünde 2020 ve 2021 yıllarında üretilen ya da yapımı devam eden uzun metraj kurmaca ve belgesel filmler ile kısa metraj filmler görücüye çıkıyor. Yönetmen Ferit Karahan’ın ‘Okul Tıraşı’ filmi bu yıl festivalin ‘Panorama’ bölümünde yer alıyor.

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