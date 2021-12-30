Türk dünyası kültür başkenti: Bursa

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Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla 1993'te Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın kültür bakanlarının imzaladığı anlaşmayla kurulan, 14 üye ülkeyle faaliyet gösteren Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Özbekistan’ın Hiva Şehri’nde gerçekleştirilen 38. dönem toplantısında Bursa’yı 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan etti. Kadim kültür kenti Bursa, Eskişehir ve Kastamonu’nun ardından Türkiye’den Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen üçüncü şehir oldu.

TÜRKSOY’un en büyük hedefi Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek. Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdüren TÜRKSOY, Türk halklarının ortak geçmişini, dil, edebiyat, kültür ve sanatını bir bütün halinde ele alan bilimsel çalışmalar yapıyor.

TÜRKSOY’un 2010'da başlattığı Türk Dünyası Kültür Başkenti Organizasyonu’nda bugüne kadar Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan, Eskişehir, Tataristan’ın tarihi şehri Kazan, Türkmenistan’ın kadim şehri Merv, Azerbaycan’ın doğa harikası şehri Şeki, Kazakistan’ın Türkistan şehri, Kastamonu, Kırgızistan'ın Oş şehri, Özbekistan'ın Hiva şehri Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmişti. Kültür Başkenti seçilen şehirler, yıl boyunca düzenlenen etkinlikler aracılığıyla, pek çok tanıtım imkanına erişerek dünya çapında markalaşma fırsatını elde ediyor.





2022 BURSA'NIN SENESİ OLACAK



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında projelerin ayrıntıları paylaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasının Tür'kün kültürünü, sanatını, edebiyatını, ilmini ve irfanını yaşatarak eksiksiz bir şekilde geleceğe aktarmak açısından ciddi bir fırsat olduğunu söyledi: "Bursa’nın çok yönlü olarak tanıtımı ve gerek kültür gerekse turizm başlıklarında sahip olduğu zenginliklerin değerlendirilmesi bakanlığımız için süreklilik arz eden bir mesaidir. Bursa ulusal ve uluslararası arenada kültür ve turizmdeki yükselişini sürdürecektir. Türkiye’nin her bir bölgesi ve şehri için olduğu gibi Bursa için de bütün paydaşlarımızla birlikte çalışacak, hedeflerimize ulaşacak ve daha iyisi için yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz. Başaracağımıza şüphem yoktur."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Amacımız dünya çapında markalaşmak ve Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya tanıtmak" diye konuştu: “Kadim tarihi ile farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan, Türk şehri, Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü büyük şehri, tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin, sanayinin önde gelen şehri Bursa’mızın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini çok kıymetli buluyoruz. Amacımız dünya çapında markalaşmak ve Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya tanıtmak.” Tarihi Baharat Yolu ile tarihi İpek Yolu’nun kesiştiği, ticaretin kalbinin attığı, kültürlerin buluştuğu, aynı zamanda önemli bir ticaret ve ihracat şehri de olan Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini hem Bursa hem de Türkiye için çok büyük bir kazanım olarak gördüklerini belirten Aktaş, tüm değerleri ve zenginlikleri ile Bursa’nın turizmden aldığı payı daha da artırmak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Bursa, 2022'de pek çok büyük organizasyona ve görsel şölene ev sahipliği yapacak. Türk dünyası temalı mimari eserler, park ve meydan düzenlemeleri, Türk Dünyası’ndan getirilen sembol ağaçlarla hatıra ormanı, restorasyonlar, Yaşayan Türk Dünyası Kültür Merkezi, Türk mimarisi sempozyumu, Türk mimarları buluşması ve geçmişten günümüze farklı coğrafyalarda Türk mimarisi temalı çalışmaları bu projelerin bir kısmı.