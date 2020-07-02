Tüm edebiyat meraklıları edinmeli...

İnternetten kitap ısmarlama sayfasında garibime giden bir emir: “At sepete”. Aslında ısmarlama sayfalarında beni rahatsız eden, reklamların bolluğu. Aradığıma ulaşmak için sayfalarca bilgiyi atmam gerekiyor. O kadar lüzumsuz vakte acıyorum.

Kitap listelerinde bir eksiklik daha var. Ismarlayacağınız kitabın ilk baskısının yapıldığı tarihi arıyorum, bulamıyorum, yeni baskısı ilk baskıymış gibi bir aldatmaca yaşıyoruz. Elimde ilk baskıları bulunan kitaplardan söz etmek istiyorum. Kitaplığımdaki Prof. Dr. Kenan Akyüz’ün (1911-1996) iki kitabına sık göz gezdiriyorum:



• Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi

• Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923)

Kenan Akyüz’le tanışmış, kitabını okuduktan sonra onunla bağlantı kurmuştum. Sebebi, Hürriyet Vakfı Yayınları’nın yönetim kuruluna davet etmekti. Çünkü kurulumuzda edebiyatı temsil eden üye eksikti. Bu çalışmaları gerçekleştirirken Hürriyet Vakfı Yayınları kitap yayımlamayı durdurdu. Alanına sevgiyle bağlı, hep yeni çalışmalar üretme isteği duyan biriydi. ‘Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi’ Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar şiirimizi tanıtıyor, bu konuda iyi bir antoloji. Yalnız edebiyat öğrenimini yapan genç kuşak için değil, edebiyat meraklılarının tümünün kütüphanelerinde bulundurmaları gereken bir çalışma. Bir kütüphane kurulması için hazırladığım listede daima bu iki kitabı salık verdim.







Çok tanınan, hakkında epeyce yazı çıkan ‘Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi’ni değil de ‘Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923)’ kitabını tanıtacağım.

Önsöz’ü yazıma aldım:

“Eserin iskeleti, Türk edebiyatının 1860-1923 yılları arasındaki modernleşme ve gelişmesini anlatmak üzere rahmetli babam tarafından hazırlanarak, Türk kültürü üzerine Batı’da yayımlanan ‘Philologia Turcicae Fundamenta’da Fransızca olarak yer almış, Türkçe tercümesi ise aynı sene Türkiye’de yayımlanmıştır (Türkoloji Dergisi, D.T.C.F. yayını). 1996 yılında babamın vefatına kadar geçen süre içinde yapılan tüm baskılarda, bir önceki baskı gözden geçirilmiş ve edebi devirlerin sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik durumları ile bu devirlerdeki edebi hareketlerin ve ürünlerin hangi şartlar altında ortaya konulmuş olduklarını daha iyi aydınlatmak amacıyla gerekli ilaveler yapılmıştır. Kitap 18 baskıya ulaşmıştır.”

Amacına erişmiş yazarın aziz ruhu şad olsun.



İçeriği okuyun, önemini anlamak için yeterli olacaktır:

I. Tanzimat Devri Edebiyatı (1860-1896)

II. Servet-i Fünun Devri (1896-1901)

III. Servet-i Fünun Dışındaki Edebiyat

IV. Fecr-i Âti Devri (1909-1913)

V. Millî Edebiyat Devri (1911-1923)

Dünden bugüne güvenli bir edebiyat tarihi gezisi öneriyorum.