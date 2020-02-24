MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTülin Özen ve Yiğit Özşener'den 'istisnai' bir buluşma
GeriKitap Sanat Tülin Özen ve Yiğit Özşener'den 'istisnai' bir buluşma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 24.02.2020 - 13:55,Son Güncelleme:/

Tülin Özen ve Yiğit Özşener'den 'istisnai' bir buluşma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tülin Özen ve Yiğit Özşener'den 'istisnai' bir buluşma
Tülin Özen ve Yiğit Özşener
Abone Olgoogle-news

Ayça Güçlüten’in İthaki Yayınları'ndan çıkan dördüncü kitabı 'İstisnai Buluşmalar'dan seçilmiş bölümler 29 Şubat Cumartesi, 17.00’de Robinson Crusoe Kitabevi’nde Tülin Özen ve Yiğit Özşener tarafından okunacak.

Oyuncular Tülin Özen ve Yiğit Özşener, 29 Şubat Cumartesi, 17.00'de, Robinson Crusoe Kitabevi’nde Ayça Güçlüten'in son kitabı 'İstisnai Buluşmalar'dan bölümler okuyacak. 
Ayça Güçlüten yaşamı çoğunluğun algısının dışına sürüklemeyi seçenlerin, mesafeyi yok sayanların, varlık mücadelesine ölü taklidi yapılanların, boşluktan korkmayanların, tutkunun tutsağı olmaktan kaçmayanların, imkânsıza inanmayanların, kaderin koyduğu sınırlara meydan okuyanların, çağlardır süregelen donuk ve kopuk sevgileri onarmak için savaşanların ortak hikâyesine odaklanıyor. Ve bir araya gelmelerine inanılamayacak olanlar buluşuyor…

Tülin Özen ve Yiğit Özşenerden istisnai bir buluşma

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle