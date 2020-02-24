Tülin Özen ve Yiğit Özşener'den 'istisnai' bir buluşma

Tülin Özen ve Yiğit Özşener

Oyuncular Tülin Özen ve Yiğit Özşener, 29 Şubat Cumartesi, 17.00'de, Robinson Crusoe Kitabevi’nde Ayça Güçlüten'in son kitabı 'İstisnai Buluşmalar'dan bölümler okuyacak.

Ayça Güçlüten yaşamı çoğunluğun algısının dışına sürüklemeyi seçenlerin, mesafeyi yok sayanların, varlık mücadelesine ölü taklidi yapılanların, boşluktan korkmayanların, tutkunun tutsağı olmaktan kaçmayanların, imkânsıza inanmayanların, kaderin koyduğu sınırlara meydan okuyanların, çağlardır süregelen donuk ve kopuk sevgileri onarmak için savaşanların ortak hikâyesine odaklanıyor. Ve bir araya gelmelerine inanılamayacak olanlar buluşuyor…