Tüketim tarzımız üzerine düşünmeye çağırıyor

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Sanatçı Beril Nur Denli’nin ‘Oxymoron’ adlı kişisel sergisi, Goba Art&Design’da sanatseverle buluşuyor. Sanatçının çağdaş amforaların, çanak çömleklerin veya incelikle işlenmiş yarına ait hayatta kalma sistemlerinin dahil olduğu çalışmaları; günümüzdeki tüketim tarzımız üzerinde düşünmeye zorlarken bir yandan da geçmişteki ve gelecekteki hayallerimize hitap ediyor.

Kaleseramik’in kadın girişim ve üretimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Atölye Kale’nin katkılarıyla sanatseverlere buluşan ‘Oxymoron’ sergisi 5 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.



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Geleneksel elle şekillendirme yöntemleri ve çömlekçi tornası kullanarak bir seriye ait tek ve bir defaya mahsus işler üreten sanatçı Beril Nur Denli, ‘Oxymoron’ sergisindeki çalışmalarıyla gündelik hayatımızı tamamlayan nesneleri sorgularken ortaya koyduğu üretim tutkusuna tanıklık ediyor.Üretimlerinde, arayışlarımızı ve yatkınlıklarımızı kışkırtarak bireysel yüzleşmemize boyut katmaya çalışan Beril Nur Denli, tutkusunu gerçekleştirirken, sözde işlevsel, çok kulplu biricik çömlekleri kullanan bir neslin portresini bizlere sunuyor.

Geçmişi hayata döndürmenin yanı sıra içimizde saklı kalmış duyguları açığa çıkarabilen tasa-rımlar ortaya koyan sanatçının seramik çalışmaları ise çevremizdeki ve toplumdaki üretkenlik yarışını sorguluyor. Birçok duyumuza hitap eden yuvarlak formları; geçmişten ilham alan ham renkler ve malzemelerle zıtlık yaratan tasarımlar ile etkileşim gerçekleşiyor. Bazen pürüzsüz bazen de tanecikli yüzeyler sanatçının elleri ve toprağın birleşmesiyle ortaya çıkıyor.

Goba Art&Design: Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Şimal Sok. Belkıs Apt. 3A Beyoğlu/İstanbul

https://www.gobaartdesign.com/

Beril Nur Denli hakkında



Beril Nur Denli (İstanbul, 1990) Yeditepe Üniversitesi’nde peyzaj mimarlığı lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde iç mekân tasarımı yüksek lisansına devam etti.Doğa ve doğal elemanların, iç mekân içerisinde yeniden tanımlanmasının, zihinsel iyileşme üzerine etkilerini inceledi. Bu süre zarfında çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştı. 2017 yılında, kendi tasarımlarını üretmek için malzeme ararken seramikle tanıştı. Kendi çalışmalarının yani sıra benzer disiplinlerden gelen mimar ve tasarımcılarla beraber isler çıkarıyor.Üretim pratiğinde geleneksel elle şekillendirme yöntemleri ve çömlekçi tornası kullanıyor ve 2019 yılından bu yana üretimlerine kendi atölyesinde devam ediyor.