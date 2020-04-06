Tudem Edebiyat Ödülleri'nin kazananı 'Bay Erdal’ın Tehlikeli Alakaları'

Edebiyatımıza çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen Tudem Edebiyat Ödülleri, 17. yılında çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında, yetişkin edebiyatı alanında ise roman dalında düzenlenmişti. Asuman Kafaoğlu-Büke, Beliz Güçbilmez, Ceyhan Usanmaz, Hüseyin Kıran ve Oylum Yılmaz’dan oluşan Roman Yarışması seçici kurulu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri toplantıda dereceye girenleri belirledi.

65 dosyanın başvurduğu yarışmada birincilik ödülünü 'Bay Erdal’ın Tehlikeli Alakaları' adlı dosyası ile Cem Aydoğan kazandı. İkincilik ödülüne 'Miras' ile Canan Özdek, üçüncülük ödülüne ise 'Tanrı Küçük Tahta Parçalarını Sevmezdi' ile Pınar Seyhun değer görüldü.

Dereceye giren isimlere heykeltıraş Ozan Ünal’ın tasarladığı ödül heykellerinin yanı sıra birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 TL para ödülü verilecek.

17. Tudem Edebiyat Ödülleri kapsamında, çocuk edebiyatı alanında ve resimli kitap dalında yarışan dosyaların sonucu şubat ayının sonunda duyurulmuştu.



