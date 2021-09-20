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Troya Müzesi’ne Avrupa’dan özel ödül

#Troya Müzesi#Avrupa Müze Akademisi#ÖDÜL
Troya Müzesi’ne Avrupa’dan özel ödül

Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödül duyurusu 18 Eylül akşamı düzenlenen çevrimiçi törenle yapıldı.

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2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü’nü alan Troya Müzesi, Avrupa’nın önemli müze ödüllerinden 2020/2021 ‘Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü’ne layık görüldü. Troya, Avrupa Yılın Müzesi ile Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülleri’nin her ikisini de alan ilk Türk müzesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ödül duyurusu 18 Eylül akşamı düzenlenen çevrimiçi törenle yapıldı.

Dünyanın en ünlü antik kentlerden biri olan ve 5 bin yıllık tarihe ışık tutan Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşurken, 52 açık, 1712 de kapalı teşhir olmak üzere toplam 1764 eser sergileniyor. İnşasına 2013 yılında başlanan ve 2018 yılı ekim ayında açılan Troya Müzesi’nde, Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılıyor.

 

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#Troya Müzesi#Avrupa Müze Akademisi#ÖDÜL