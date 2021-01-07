Trio Patara’dan online konser

Lelya Bayramoğulları (flüt), Aslıhan Güngör (arp) ve Nurdan Küçükekmekçi’nin (soprano) 2020 yılında kurduğu topluluk Gabriel Fauré’den Âşık Veysel’e uzanan çok özel bir repertuvarla yarın akşam sanatseverlerin karşısına çıkacak. Trio Patara konseri saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yayımlanacak. Etkinlik sezon boyunca ücretsiz izlenebilir.

Şiir ve hikâye tutkunlarının yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisinde 18 Ocak’ta Gülten Akın’ın şiirleri yer alacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen ve şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak’ta sahnede olacak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ yapacak.