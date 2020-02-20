Torununa 5000 mektup yazmış

Ölümünün birinci yılında yayımlanan ‘Bir Ağaç Gölgesi Gibi Geldi Geçti’te Fikret Ünlü, çocukluğundan öğretmenlik yıllarına, bürokrasi ve siyaset yıllarından emekliliğine uzanan yaklaşık 70 yıllık uzun bir yolculuğu kendine has üslubu ve özeniyle anlatıyor. Sunuşunu Zülfü Livaneli’nin yazdığı kitapta Fikret Ünlü’nün torunu Ömer’e her gün yazdığı yaklaşık 5000 mektuptan bir seçki de yer alıyor.

Yazısında, Fikret Ünlü’nün hayatı boyunca insandan, doğadan yana olduğunu, mesleki ve siyasi hayatında da olaylara doğadan aldığı bilgelikle yaklaştığını belirten Livaneli, Ünlü’yle ilgili şu yorumu yapıyor: “Siyasete onurlu girdi, onurlu çıktı; Ankara bu Toros çocuğunun temiz ruhunu kirletemedi. Tanıyan herkesin bildiği gibi temiz yürekli, sporcu; doğaya, sanata, kültüre ve bütün canlılara saygı duyan; yalnız saygıyla da yetinmeyip kişiliğinden taşan bir coşku ve sevgiyle hepsine sahip çıkan, eşine zor rastlanır bir insandı.”

Kitaptan;

Ankara Kızılırmak Sineması’nda üç lider: Bizim mücadelemiz Türkiye içindi.

Erdal İnönü, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan.

Mülkiyeliler Birliği’nin organize ettiği bir toplantıydı. Üç lider konuşma yapacaklar. Konu demokrasi ve insan hakları. Sanıyorum önce Erdal Bey konuşmuştu. O sakin, güler yüzlü üslubuyla bir şeyler söylemişti. Benim aklımda kalan Demirel ile Erbakan’ın söyledikleri.

Demirel, 12 Eylül rejimi içinde başından geçen bir olayı anlatıyor: “Erzurum havalimanındayız. Bindik süvariye miting alanına gidiyoruz. Ahali yollara dökülmüş. Girdik Erzurum’a. Önümüze bir polis dikildi: ‘Nereye!’ diyor. Başka bir yöne gitmemizi istiyor: Yüz kere gelip konuşma yaptığım meydan bu tarafta. Adamlar bizi götürdüler şehrin taa dışındaki hayvan pazarına.”

Gülüyoruz, alkışlıyoruz.

Demirel indi, Erbakan çıktı sahneye. Demirel’e bakarak diyor ki: “Sen beni Başbakanlığında Eskişehir’de nereye gönderdin biliyor musun? Odunpazarı’na, Odunpazarı’na.”

İşte aynı anda sahnede olabilecek kadar medeniydiler. Takılmaları da bu düzeydeydi.

Nitekim Demirel, Ecevit’i anma gününde aralarındaki üslup farkını değerlendirirken, “Bizim mücadelemiz Türkiye içindi. Ben baraj yapardım, fabrika yapardım. Sayın Ecevit de bunları nasıl paylaştıracağını anlatırdı” demişti.

Fikret Ünlü hakkında

Fikret Ünlü, 1943 yılında Karaman/Ermenek’te doğdu. İvriz İlköğretmen Okulu’nu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. Kayseri ve Konya’da öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği, 1978-79 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği yaptı.

1983 yılında devlet memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. SODEP ve SHP’de Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı.

1991-95 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak çalıştı.

1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi.

56. ve 57. Hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

18 Şubat 2019’da vefat etti. Ülker Ünlü ile evliydi, Oya ve Barış Ünlü’nün babasıydı.