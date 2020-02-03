'Toprakla Yeşeren 40 Yıl'

Seramik sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim, sanat hayatının 45. sergisi için hazırlanıyor. Sergide özellikle 24 ayar altın ile bezenmiş turkuaz sırla sırlanmış eserlerinin ve altın ile bezediği panoları aylar süren çalışmaların bir sonucu olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Birdevrim’in sanat çalışmalarını farklı kılan en önemli detay ise formülü tamamen kendisine ait olan ve çalışmalarıyla özdeşleşen turkuaz tonundaki sırı. Dalgıçlık zamanlarında su altındaki gizemli dünyayı su üstüne çıkarıp toprağa yansıtan ve sonrasında 3 bin deney sonucu özenle hazırladığı sırlar, ak çiniyle büyük bir uyum gösteriyor ve ortaya çok özel renkler çıkıyor.

40 yıllık sanat hayatında birçok sergiye imza atan sanatçı, hat sanatını Allah ve peygamber sevgisini ifade etme aracı olarak kullandı. Bu sergisinde aynı zamanda deniz dibi alemini kendi imzası olan turkuaz sırla birleştirerek su altının gizemli dünyasını toprağa yansıttı. Birdevrim; sanatını Allah’ı anlatmak için kullandığını ve Allah’ı görsel olarak ifade edemeyeceğini belirtiyor ve onu anlatmanın, yaratmış olduğu güzellikleri gösterebilmenin en güzel yolunun toprağı sanata çevirmek olduğunu söylüyor. 1994 yılında Kültür Bakanlığı tarafından, çalışmaları sanat eseri kapsamına giren sanatçı Birdevrim’in sergisi, 23 Şubat’a kadar gezilebilecek.