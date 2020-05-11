Tiyatroda 'yeriniz ayrı'...

#BizdeYerinAyrı adlı seyirci destek programı tüm tiyatroseverleri özel tiyatrolar için dayanışmaya çağırıyor! COVID-19 salgını nedeniyle bütün gelirleri kesilen ve zor günler geçiren özel tiyatrolara katkı sağlanabilmesi için Tiyatro Kooperatifi tarafından, #BizdeYerinAyrı başlığı altında bir seyirci destek programı başlatıldı. 'Şimdi ayrı olsak da #BizdeYerinAyrı' sloganıyla tiyatroların seyircilerine olan özlemini dile getiren destek programına katılım sağlayan tiyatroseverler, yeni sezonda tiyatrolarda yerlerini önden alarak bugünden tiyatroların, tiyatro oyuncularının ve tiyatro emekçilerinin yanında olabiliyor. Değişik şeçenekler halinde hazırlanan destek programının paketlerine mobilet.com sitesinden erişilebiliyor.

Mesleki alanda özel tiyatroları temsilen, tiyatro sektöründeki tüm üretim ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi amaçları arasında olan Tiyatro Kooperatifi, #BizdeYerinAyrı başlıklı seyirci destek programını hayata geçirerek bu zor dönemde tiyatro sektörüne destek olmayı amaçlıyor. Destek programına katılan tiyatroseverler, birçok sahnenin yeni sezon oyunlarından hem yerlerini ayırtmış oluyor hem de bugün sektörün yanında oluyor.

Farklı ücretlerde birçok paket sunarak herkesin tiyatroya destek olabilmesine imkân sağlayan #BizdeYerinAyrı programına ait paketler, hem bireyler hem de kurumlar tarafından satın alınabiliyor. Paketleri satın alanlar, 30 Haziran 2021 tarihine kadar, programa dahil olan tiyatroların sahnelediği oyunlara bugünden rezervasyon yaptırabiliyor.







Programa dahil olan kooperatif ortağı tiyatrolar: Altkat Sanat Atölyesi, Altsahne, Ankara Birlik Tiyatrosu, Asmalı Sahne, Baba Sahne, Balkonda Sanat, DasDas, GalataPerform, ikincikat, Kadıköy Theatron, Levent Üzümcü Tiyatrosu, NoAct Sahne, ÖyküSahne, TiyatroAçıkça, Tiyatro Yeniden, Tatavla Tiyatro, Tatavla Sahne, Tiyatro BeReZe, Tiyatro D22, Tiyatro Dalga, Tiyatro Öteki Hayatlar, Yolcu Tiyatro, Gaca Tiyatro, K! Kültüral Performing Arts ve Pangea-UNIQ İstanbul.

Tiyatro Kooperatifi’nin başlattığı #BizdeYerinAyrı programının sunduğu paketlerin detaylarına bizdeyerinayri.com ve mobilet.com sitelerinden ulaşılabilir.