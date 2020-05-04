KarabahtlÄ± KardeÅŸlerin Bitmeyen Åžen GÃ¶sterisi

Ä°ki bin baÄŸÄ±msÄ±z tiyatro emekÃ§isi kaleme aldÄ±klarÄ± ortak metinle tiyatronun mevcut pandemi koÅŸullarÄ± nedeniyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±ya dikkat Ã§ekti. 'Tiyatromuz YaÅŸasÄ±n!' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla imzaya aÃ§Ä±lan ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼ndeÂ 16 bin imzaya ulaÅŸan metin, kamusal bir hizmet veren ve giÅŸe geliri dÄ±ÅŸÄ±nda geliri olmayan baÄŸÄ±msÄ±z tiyatrolarÄ±n sÃ¼reci en az hasarla atlatmasÄ± iÃ§in devlet desteÄŸi ve Ã§eÅŸitli yasal dÃ¼zenleme taleplerini iÃ§eriyor.Â//www.tiyatromuzyasasin.com/Â linki Ã¼zerinden imzaya aÃ§Ä±k olan metin ÅŸu ÅŸekilde:Â

Tiyatromuz YaÅŸasÄ±n!

Yerel ya da global felaketler sÃ¼recinde ve sonrasÄ±nda belirsiz sÃ¼reler boyunca iÅŸsiz kalan, kanuni meslek dÃ¼zenlemeleri ve hak tanÄ±mlarÄ± Ã§aÄŸÄ±n gerisinde bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ tiyatro emekÃ§ileri olarak ilgili bakanlÄ±klara ve kamuoyuna hatÄ±rlatÄ±yoruz.

Biz, tiyatro sanatÄ±nÄ±n emekÃ§ileriyiz. Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rkiye Tiyatrosu iÃ§in Ã¼reten yazarlarÄ±z, Ã§evirmen, akademisyen, yayÄ±ncÄ±, yapÄ±mcÄ±, yÃ¶netmen, dramaturg, editÃ¶r, oyuncu, koreograf, hareket tasarÄ±mcÄ±sÄ±, sahne tasarÄ±mcÄ±sÄ±, kostÃ¼m tasarÄ±mcÄ±sÄ±, Ä±ÅŸÄ±k tasarÄ±mcÄ±sÄ±, besteci, mÃ¼zik ve ses tasarÄ±mcÄ±sÄ±, mÃ¼zisyen, ressam, afiÅŸ tasarÄ±mcÄ±sÄ±, fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ±, film ve videoart tasarÄ±mcÄ±sÄ±, gÃ¶rsel iletiÅŸim tasarÄ±mcÄ±sÄ±, sahne amiri, hukuk ve muhasebe sorumlusu, organizatÃ¶r, program, basÄ±n ve iletiÅŸim sorumlusu, Ä±ÅŸÄ±k teknisyeni, ses teknisyeni, operatÃ¶rler, asistanlar, sahne, mekan, fuaye, kafe, giÅŸe, temizlik ve nakliye sorumlularÄ±yÄ±z.

Korona virÃ¼sÃ¼ salgÄ±nÄ± sanatsal faaliyetleri sekteye uÄŸratmÄ±ÅŸ ve bÃ¼yÃ¼k maddi kayÄ±plara sebep olmuÅŸtur. SalgÄ±nÄ±n etkisinin sÃ¼resi hesaplanamamaktadÄ±r. Tiyatro sanatÄ± maddi kayÄ±plarÄ±na â€˜raÄŸmenâ€™ devam edemez. BirÃ§ok tiyatro salgÄ±nÄ±n doÄŸurduÄŸu ekonomik krizi atlatamayacak ve tiyatro topluluklarÄ± daÄŸÄ±lacak, tiyatro emekÃ§ileri yaÅŸamsal darbeler yiyecek, salonlar kapanacak, tiyatro sanatÄ± iflasa sÃ¼rÃ¼klenecektir. Tiyatrolar kamuya aittir, kamusaldÄ±r. Kamusal tiyatroya ayrÄ±lmasÄ± gereken devlet Ã¶denekleri vardÄ±r, bu Ã¶denekler haktÄ±r. BÃ¶yle bir felaket sÃ¼recinde â€˜devlet ve yerel yÃ¶netim Ã¶denekli tiyatrolarâ€™ ve â€˜kamusal tiyatrolarâ€™ arasÄ±nda ayrÄ±m yapÄ±lamaz. Kaynaklar paylaÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r.

AÅŸaÄŸÄ±da imzasÄ± olan tiyatro emekÃ§ileri olarak biz, belirttiÄŸimiz ve emsallerine istinaden de hak olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z devlet desteklerinin ivedilikle saÄŸlanmasÄ±nÄ± kamusal tiyatrolarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilmesi adÄ±na talep ediyor, desteÄŸinizi bekliyoruz: