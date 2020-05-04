Tiyatro sanatçısı Sükan Kahraman vefat etti

Sükan Kahraman

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, aynı zamanda sinema oyuncusu Sükan Kahraman Tekirdağ'da yaşama veda etti. Türkan Şoray, Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Aliye Rona, Renan Fosforoğlu ve Muazzez Arçay gibi isimlerle Yeşilçam’da kamera karşısına geçen ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nda

uzun yıllar görev yapan Sükan Kahraman, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü’nün unutulmaz

dizisi ‘Kuruntu Ailesi’nde rol almıştı. Sükan Kahraman, TRT’nin birçok radyo tiyatrosu

yapımında da rol aldı.

Emekliliğinin ardından özel tiyatrolarda oyunculuğunu sürdüren Kahraman son senelerde 'Piyano' (2010), 'Damdaki Kemancı' (2018, Talimhane Tiyatrosu), 'Ölümüne' (2011, Kenter Tiyatrosu) adlı

oyunlarda rol almıştı. Kahraman, Ülkü Erakalın’ın yönettiği 'Düşmanlarım Çatlasın' (1974) ve

Şerif Gören imzalı 'On Kadın' (1987) isimli filmlerde de rol almıştı.



İBB Şehir Tiyatroları’nda 1963 yılında Gülnihal, Romeo ve Juliet oyunlarıyla oyunculuk

kariyerine başlayan sanatçı 39 oyunda rol aldı.