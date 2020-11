Tiyatro Festivali gün sayıyor

Dare to Say

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali, 14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında, hem fiziki hem de çevrimiçi gösterilerle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin fiziki gösterileri COVID-19 önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Yapı Kredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekânlarda gerçekleşirken festival programındaki çevrimiçi etkinlikler ise online.iksv.org adresinde izlenebilecek. 21 oyunun prömiyer yapacağı festivalde, toplam 29 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterisi yer alacak. Açılış Gösterisi Diagonale Ascendante dâhil, programındaki üç gösteriyi ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturacak 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nin diğer gösterilerinin biletleri biletix.com üzerinden satın alınabiliyor.

‘DARE TO SAY’ İLE ÖN AÇILIŞ

Festivale geçmiş senelerde de konuk olan ve dünya çağdaş dans arenasının etkili topluluklarından Nederlands Dans Theater 2 (NDT 2), canlı yayımlanacak bir dünya prömiyeriyle festivalin ön etkinliği olarak izleyicilerle buluşuyor. NDT 2’nin web sitesinde canlı yayımlanacak ‘Dare to Say’, 6 Kasım Cuma saat 22.00’de online.iksv.org adresi üzerinden izlenebilecek.

Koreograf Alexander Ekman ve Dimo Milev’in sahneye koyduğu ‘Dare to Say’, dünya ile aynı anda İstanbul Tiyatro Festivali seyircisiyle buluşacak olan iki yeni yapıttan oluşuyor. Ekman ve Milev, bu yeni çalışmalarını COVID-19’un getirdiği kısıtlamalara göre uyarlanmış hareket ve koreografilerden yola çıkarak hazırladı. Canlı yayımlanacak bu gösterimle, seyirciler oturma odalarından Lahey’deki performansın tadını çıkarabilecek. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ‘Hollanda Seçkisi’ başlığı altında seyirciyle buluşacak bu proje, Hollanda Performans Sanatları Fonu tarafından destekleniyor.