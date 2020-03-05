Tiyatro Boyalıkuş 8 Mart'ta kadınları bekliyor!

Yirmi senedir feminist tiyatro yapan Tiyatro Boyalıkuş, yeni oyunları 'Komedya 2020' ile 8 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde olacak. Topluluğun 20'nci yıllarına özel olarak hazırladıkları oyun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ücretsiz sahnelenecek.

Metin ve rejisinde Jale Karabekir'in imzası olan oyunda Aslıhan Kılıç, Casandra Evren Loveless, Gül Ersürmeli Yılmaz, Gül Şener, Melis Çalgı, Özlem Yıldırım/Yasemin Çolak, Pelin Oruç, Seda Elhan ve Tuğçe Yükselel rol alıyor.

Topluluk oyunu şu sözlerle anlatıyor: "Yirminci yılını kutlamaya hazırlanan bir tiyatro topluluğu komedinin gizemini ortaya çıkarmak için yola çıkar. Bu esrarengiz yol onları Aristofanes'in 'Eşek Arıları/Yargıçlar' oyununa götürür; topluluk oyunu sahnelemekte kararlıdır! Gülmenin ardındaki kapıyı aralayan ekip, seyirciyi de Antik Yunan’ın bu çarpıcı oyununun provasına davet ediyor. Kurmaca ile gerçek arasındaki bu eğlenceli gerilim antik komedya ile günümüz dünyasını bakalım nasıl buluşturacak?



